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В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге - РИА Новости, 01.02.2023
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В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге
В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге - РИА Новости, 01.02.2023
В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге
Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и поджоге в квартире в районе Лефортово в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:56
2023-02-01T10:56
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
юлия иванова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и поджоге в квартире в районе Лефортово в Москве, сообщает столичная прокуратура. Ранее прокуратура сообщала, что после тушения пожара в квартире дома в Лефортово были найдены два тела с ножевыми ранениями. Один погибший - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается. Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подозреваемые в "особо тяжком преступлении" были задержаны столичными полицейскими. Их передадут в следственные органы. Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, юлия иванова
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Ирина Волк, Юлия Иванова
10:56 01.02.2023
 
В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге

МВД сообщило о задержании подозреваемых в двойном убийстве и поджоге квартиры в Лефортово

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДом на улице Чистопольская в Москве, в котором произошло двойное убийство
Дом на улице Чистопольская в Москве, в котором произошло двойное убийство - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Дом на улице Чистопольская в Москве, в котором произошло двойное убийство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и поджоге в квартире в районе Лефортово в Москве, сообщает столичная прокуратура.
Ранее прокуратура сообщала, что после тушения пожара в квартире дома в Лефортово были найдены два тела с ножевыми ранениями. Один погибший - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается.
"По предварительным данным, в квартире находились еще двое мужчин 1995 и 1985 годов рождения, один из которых нанес потерпевшим ножевые ранения, другой поджег квартиру. Кроме того, из квартиры похищено имущество. Злоумышленники установлены и задержаны", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подозреваемые в "особо тяжком преступлении" были задержаны столичными полицейскими. Их передадут в следственные органы.
Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкЮлия Иванова
 
 
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