В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге
МВД сообщило о задержании подозреваемых в двойном убийстве и поджоге квартиры в Лефортово
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДом на улице Чистопольская в Москве, в котором произошло двойное убийство
Дом на улице Чистопольская в Москве, в котором произошло двойное убийство
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и поджоге в квартире в районе Лефортово в Москве, сообщает столичная прокуратура.
Ранее прокуратура сообщала, что после тушения пожара в квартире дома в Лефортово были найдены два тела с ножевыми ранениями. Один погибший - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается.
"По предварительным данным, в квартире находились еще двое мужчин 1995 и 1985 годов рождения, один из которых нанес потерпевшим ножевые ранения, другой поджег квартиру. Кроме того, из квартиры похищено имущество. Злоумышленники установлены и задержаны", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подозреваемые в "особо тяжком преступлении" были задержаны столичными полицейскими. Их передадут в следственные органы.
Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
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