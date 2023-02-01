https://ria.ru/20230201/ubiystvo-1848880017.html

В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге

В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге - РИА Новости, 01.02.2023

В Москве задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и поджоге в квартире в районе Лефортово в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T10:56

2023-02-01T10:56

2023-02-01T10:56

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

юлия иванова

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве и поджоге в квартире в районе Лефортово в Москве, сообщает столичная прокуратура. Ранее прокуратура сообщала, что после тушения пожара в квартире дома в Лефортово были найдены два тела с ножевыми ранениями. Один погибший - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается. Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подозреваемые в "особо тяжком преступлении" были задержаны столичными полицейскими. Их передадут в следственные органы. Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

https://ria.ru/20230131/telo-1848688188.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, юлия иванова