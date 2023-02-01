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После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями - РИА Новости, 01.02.2023
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После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями
После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями - РИА Новости, 01.02.2023
После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями
После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T07:47
2023-02-01T09:42
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. "Около пяти часов утра в квартире жилого дома на улице Чистопольская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений... Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства", - говорится в сообщении.Уточняется, что один из мужчин - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается.Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.По данным следствия, 1 февраля после ликвидации пожара в квартире в Лефортово были обнаружены зарезанными хозяин квартиры и его одноклассник. "Предварительно установлено, что в квартиру зашли трое мужчин", - добавила Иванова.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
07:47 01.02.2023 (обновлено: 09:42 01.02.2023)
 
После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями

После пожара в квартире в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.
"Около пяти часов утра в квартире жилого дома на улице Чистопольская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений... Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один из мужчин - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается.
Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
По данным следствия, 1 февраля после ликвидации пожара в квартире в Лефортово были обнаружены зарезанными хозяин квартиры и его одноклассник. "Предварительно установлено, что в квартиру зашли трое мужчин", - добавила Иванова.
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