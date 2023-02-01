https://ria.ru/20230201/lefortovo-1848846897.html

После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями

После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями - РИА Новости, 01.02.2023

После пожара в Лефортово обнаружили два тела с ножевыми ранениями

После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T07:47

2023-02-01T07:47

2023-02-01T09:42

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. "Около пяти часов утра в квартире жилого дома на улице Чистопольская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений... Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства", - говорится в сообщении.Уточняется, что один из мужчин - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается.Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.По данным следствия, 1 февраля после ликвидации пожара в квартире в Лефортово были обнаружены зарезанными хозяин квартиры и его одноклассник. "Предварительно установлено, что в квартиру зашли трое мужчин", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20230129/delo-1848259613.html

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происшествия, россия, москва