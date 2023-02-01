https://ria.ru/20230201/trevoga-1848920708.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.02.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:35

2023-02-01T12:35

2023-02-01T12:44

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в промежутке с 12.32 до 12.35 (мск).Ранее в среду тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230130/dnepropetrovsk-1848500243.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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