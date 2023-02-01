https://ria.ru/20230201/trevoga-1848920708.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.02.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:35
2023-02-01T12:35
2023-02-01T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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полтавская область
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в промежутке с 12.32 до 12.35 (мск).Ранее в среду тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230130/dnepropetrovsk-1848500243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Кировоградская область, Полтавская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:35 01.02.2023 (обновлено: 12:44 01.02.2023)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили тревогу