https://ria.ru/20230201/telenok-1848907553.html

Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади

Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023

Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади

В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:56

2023-02-01T11:56

2023-02-01T14:16

москва

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россия

происшествия

реутов

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Ее задержали и составили административный протокол", — рассказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел накануне днем.Как рассказала сама женщина, ее питомца зовут Доктор Теленок, она купила его на Авито."Я просто хотела показать Доктору Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости <...> Я ни о чем не жалею. Если он закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею", — пояснила американка.Уточняется, что задержанная живет в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо. Тверской суд получил два протокола: женщину обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции. "Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные — не еда", — заявил судья.Суммарно ей грозит до 30 суток ареста. Как рассказал представитель экстренных служб, животное изъяли и отправили в реабилитационный центр.

https://ria.ru/20220825/puma-1812145825.html

https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, сша, россия, происшествия, реутов, авито