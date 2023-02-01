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Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023
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Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади
Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади - РИА Новости, 01.02.2023
Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади
В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:56
2023-02-01T14:16
москва
сша
россия
происшествия
реутов
авито
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Ее задержали и составили административный протокол", — рассказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел накануне днем.Как рассказала сама женщина, ее питомца зовут Доктор Теленок, она купила его на Авито."Я просто хотела показать Доктору Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости &lt;...&gt; Я ни о чем не жалею. Если он закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею", — пояснила американка.Уточняется, что задержанная живет в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо. Тверской суд получил два протокола: женщину обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции. "Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные — не еда", — заявил судья.Суммарно ей грозит до 30 суток ареста. Как рассказал представитель экстренных служб, животное изъяли и отправили в реабилитационный центр.
https://ria.ru/20220825/puma-1812145825.html
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москва, сша, россия, происшествия, реутов, авито
Москва, США, Россия, Происшествия, Реутов, Авито
11:56 01.02.2023 (обновлено: 14:16 01.02.2023)
 
Американку задержали из-за выгула теленка на Красной площади

В Москве гражданку США Алисию Дей задержали за выгул теленка на Красной площади

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве задержали гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Ее задержали и составили административный протокол", — рассказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел накануне днем.
Как рассказала сама женщина, ее питомца зовут Доктор Теленок, она купила его на Авито.
"Я просто хотела показать Доктору Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости <...> Я ни о чем не жалею. Если он закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею", — пояснила американка.
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Тверской суд получил два протокола: женщину обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам, и сопротивлении полиции.
"Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "животные — не еда", — заявил судья.
Суммарно ей грозит до 30 суток ареста.
Как рассказал представитель экстренных служб, животное изъяли и отправили в реабилитационный центр.
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