https://ria.ru/20230201/tanki-1849100612.html

Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной

Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной - РИА Новости, 01.02.2023

Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной

Отправка танков на Украину не способствует урегулированию конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:38

2023-02-01T22:38

2023-02-01T23:17

в мире

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

россия

германия

дмитрий песков

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_8569c6f7cc274832b4a8775b478455f8.jpg

СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. Отправка танков на Украину не способствует урегулированию конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT."Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам", — пояснил он.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

украина

турция

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, m1 abrams, т-72 "урал", вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, борис писториус