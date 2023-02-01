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Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/tanki-1849100612.html
Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной
Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной - РИА Новости, 01.02.2023
Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной
Отправка танков на Украину не способствует урегулированию конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:38
2023-02-01T23:17
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
германия
дмитрий песков
сергей лавров
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СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. Отправка танков на Украину не способствует урегулированию конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT."Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам", — пояснил он.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, m1 abrams, т-72 "урал", вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, борис писториус
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, M1 Abrams, Т-72 "Урал", Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Борис Писториус
22:38 01.02.2023 (обновлено: 23:17 01.02.2023)
 
Эрдоган заявил, что поставка танков на Украину является рискованной

Президент Турции Эрдоган назвал рискованной поставку танков на Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 фев — РИА Новости. Отправка танков на Украину не способствует урегулированию конфликта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
"Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам", — пояснил он.
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После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
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На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, причем не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Вчера, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияГерманияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОM1 AbramsТ-72 "Урал"Вооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБорис Писториус
 
 
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