https://ria.ru/20230201/smog-1848958796.html

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 01.02.2023

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:15

2023-02-01T14:15

2023-02-01T14:15

экология

происшествия

новосибирск

россия

погода

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог. "По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 16.00 (12.00 мск) 1 февраля до 18.00 (14.00 мск) 3 февраля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности", - сообщает Минприроды региона в своем телеграм-канале. В городе заметна дымка, местами чувствуется запах гари. В мэрии города уточнили, что городским предприятиям на ближайшие два дня рекомендовано сократить количество выбросов. По данным управления гидрометслужбы, схожая ситуация наблюдается и в других городах Западной Сибири, в частности, в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в Барнауле и Бийске.

https://ria.ru/20230201/kemerovo-1848912339.html

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россия

новосибирская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, происшествия, новосибирск, россия, погода, новосибирская область