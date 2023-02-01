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В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 01.02.2023
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В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 01.02.2023
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:15
2023-02-01T14:15
экология
происшествия
новосибирск
россия
погода
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог. "По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 16.00 (12.00 мск) 1 февраля до 18.00 (14.00 мск) 3 февраля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности", - сообщает Минприроды региона в своем телеграм-канале. В городе заметна дымка, местами чувствуется запах гари. В мэрии города уточнили, что городским предприятиям на ближайшие два дня рекомендовано сократить количество выбросов. По данным управления гидрометслужбы, схожая ситуация наблюдается и в других городах Западной Сибири, в частности, в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в Барнауле и Бийске.
https://ria.ru/20230201/kemerovo-1848912339.html
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экология, происшествия, новосибирск, россия, погода, новосибирская область
Экология, Происшествия, Новосибирск, Россия, Погода, Новосибирская область
14:15 01.02.2023
 
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий из-за смога

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобили на улице Кошурникова в Новосибирске
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог.
"По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 16.00 (12.00 мск) 1 февраля до 18.00 (14.00 мск) 3 февраля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности", - сообщает Минприроды региона в своем телеграм-канале.
В городе заметна дымка, местами чувствуется запах гари. В мэрии города уточнили, что городским предприятиям на ближайшие два дня рекомендовано сократить количество выбросов.
По данным управления гидрометслужбы, схожая ситуация наблюдается и в других городах Западной Сибири, в частности, в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в Барнауле и Бийске.
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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