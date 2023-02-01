https://ria.ru/20230201/smog-1848958796.html
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 01.02.2023
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:15
2023-02-01T14:15
2023-02-01T14:15
экология
происшествия
новосибирск
россия
погода
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844080949_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_697f34f19202f55c6cac6e8aa071b0d8.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске: в связи с безветренной погодой в городе наблюдается смог. "По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 16.00 (12.00 мск) 1 февраля до 18.00 (14.00 мск) 3 февраля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности", - сообщает Минприроды региона в своем телеграм-канале. В городе заметна дымка, местами чувствуется запах гари. В мэрии города уточнили, что городским предприятиям на ближайшие два дня рекомендовано сократить количество выбросов. По данным управления гидрометслужбы, схожая ситуация наблюдается и в других городах Западной Сибири, в частности, в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в Барнауле и Бийске.
https://ria.ru/20230201/kemerovo-1848912339.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844080949_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_20c9b230b14fc7cfd53c47511b381baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, происшествия, новосибирск, россия, погода, новосибирская область
Экология, Происшествия, Новосибирск, Россия, Погода, Новосибирская область
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий из-за смога