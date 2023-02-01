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МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230201/rpts-1848854939.html
МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом
МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом - РИА Новости, 01.02.2023
МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом
Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T09:10
2023-02-01T09:46
религия
русская православная церковь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
украина
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Ранее он заявил РИА Новости, что после начала спецоперации на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ. "Хотели бы напомнить инициаторам подобных действий, что Русская православная церковь всегда занимала патриотическую позицию в нашей стране, но, как это и принято в авторитетной и ответственной конфессии, стояла и стоит вне политики и всегда радела за мирное урегулирование возникающих между государствами проблем", - заявил дипломат. "Стремление заставить представителей Русской православной церкви действовать вопреки каноническим традициям православия – это грубейшее давление на одну из влиятельных поместных церквей, что является циничным вмешательством государства в ее дела и противоречит международно принятым нормам. Отвергаем эту политику и призываем европейские власти и политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей канонической Русской православной церкви", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича &gt;&gt;
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
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русская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, украина, санкции, санкции в отношении россии
Религия, Русская православная церковь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Европа, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
09:10 01.02.2023 (обновлено: 09:46 01.02.2023)
 
МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом

Посол МИД Аскальдович: Москва призвала прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Ранее он заявил РИА Новости, что после начала спецоперации на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ.
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"Хотели бы напомнить инициаторам подобных действий, что Русская православная церковь всегда занимала патриотическую позицию в нашей стране, но, как это и принято в авторитетной и ответственной конфессии, стояла и стоит вне политики и всегда радела за мирное урегулирование возникающих между государствами проблем", - заявил дипломат.
"Стремление заставить представителей Русской православной церкви действовать вопреки каноническим традициям православия – это грубейшее давление на одну из влиятельных поместных церквей, что является циничным вмешательством государства в ее дела и противоречит международно принятым нормам. Отвергаем эту политику и призываем европейские власти и политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей канонической Русской православной церкви", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
08:13Религия
МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры
 
РелигияРусская православная церковьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвропаУкраинаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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