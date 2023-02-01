https://ria.ru/20230201/rpts-1848854939.html

МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом

МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом - РИА Новости, 01.02.2023

МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом

Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T09:10

2023-02-01T09:10

2023-02-01T09:46

религия

русская православная церковь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

украина

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Ранее он заявил РИА Новости, что после начала спецоперации на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ. "Хотели бы напомнить инициаторам подобных действий, что Русская православная церковь всегда занимала патриотическую позицию в нашей стране, но, как это и принято в авторитетной и ответственной конфессии, стояла и стоит вне политики и всегда радела за мирное урегулирование возникающих между государствами проблем", - заявил дипломат. "Стремление заставить представителей Русской православной церкви действовать вопреки каноническим традициям православия – это грубейшее давление на одну из влиятельных поместных церквей, что является циничным вмешательством государства в ее дела и противоречит международно принятым нормам. Отвергаем эту политику и призываем европейские власти и политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей канонической Русской православной церкви", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848848887.html

европа

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, украина, санкции, санкции в отношении россии