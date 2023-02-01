09:10 01.02.2023 (обновлено: 09:46 01.02.2023)
МИД призвал прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом
Посол МИД Аскальдович: Москва призвала прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва призывает европейских политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей РПЦ за рубежом, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Ранее он заявил РИА Новости, что после начала спецоперации на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ.
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"Хотели бы напомнить инициаторам подобных действий, что Русская православная церковь всегда занимала патриотическую позицию в нашей стране, но, как это и принято в авторитетной и ответственной конфессии, стояла и стоит вне политики и всегда радела за мирное урегулирование возникающих между государствами проблем", - заявил дипломат.
"Стремление заставить представителей Русской православной церкви действовать вопреки каноническим традициям православия – это грубейшее давление на одну из влиятельных поместных церквей, что является циничным вмешательством государства в ее дела и противоречит международно принятым нормам. Отвергаем эту политику и призываем европейские власти и политиков вернуться в правовое поле и прекратить гонения на представителей канонической Русской православной церкви", - подчеркнул он.