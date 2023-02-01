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Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград - РИА Новости, 01.02.2023
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Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград
Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград - РИА Новости, 01.02.2023
Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград
Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:56
2023-02-01T13:02
волгоград
сталинград
волгоградская область
волжская гэс
сталинградская битва (1942-1943)
общество
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента "Родина-мать зовет!" и оценить проведенную два года назад реставрацию. Он рассказал РИА Новости о бомбежках города в 1942 году и гибели родных, о своем знакомстве с автором мемориального комплекса Евгением Вучетичем и о том, почему Волгограду нужно оставить его нынешнее название. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. Сталинградские хроникиМихаил Дмитриевич обычно живет на своей даче под Волгоградом, но в последнее время ему немного нездоровится, и он приехал в город к сыну, чтобы сходить к врачу. Засыпкину буквально две недели назад исполнилось 93 года, но старым он себя не считает. "Разве это долголетие? Вот будет мне 100 лет, тогда и спрашиваете, в чем секрет долгожительства", - смеется Михаил Дмитриевич. И уже серьезно добавляет, что главное в любом возрасте - не сидеть на месте, что-то да делать, в том числе утреннюю зарядку. Ему было 12 лет, когда началась Сталинградская битва. Большая семья Засыпкиных жила в частном доме рядом с Мамаевым курганом. И он хорошо помнит день, когда небо над городом в одночасье потемнело от фашистских бомбардировщиков. Его отец, прошедший Первую мировую войну и побывавший тогда в плену у немцев, сделал два больших погреба, в которых прятались от бомбежек трое детей и четверо взрослых. Кроме этого, во дворе была вырыта землянка. И семья, когда ложилась спать, разделялась пополам на случай, если одних засыплет землей после авиаудара, то вторые смогут их откопать. О гибели матери Михаил Дмитриевич до сих пор не может говорить без дрожи в голосе. "Снаряд ударил где-то неподалеку, мы в подвале были. Я выбежал наружу посмотреть, загорелся ли дом. И в это мгновение упал второй снаряд, осколки попали в подвал. Сразу погибли две мои тетки, а маму ранило. Через два дня она умерла", - рассказал Засыпкин. Питались в то время, чем придется. С риском для жизни взрослые и дети ходили к Волге - туда, где после налета затонула баржа с зерном. Удавалось вычерпывать воду с пшеницей, потом зерно сушили, чтобы что-то можно было приготовить. Но иногда и везло. Поселок, где жили Засыпкины, постоянно переходил из рук в руки – то немецкие войска займут, то наши. И бывали случаи, когда грузовые самолеты с провизией, которая предназначалась фашистам, промахивались. И тогда мешки с хлебом и колбасой доставалась местным жителям. Так, однажды, старший брат Михаила принес домой трофейный сервелат. "С водой тоже тяжело было. В овраге тек ручеек, там набирали воду. Как-то наша артиллерия разбомбила крупное фашистское воинское подразделение. И немцы спрятались в тот овраг. В наш подвал пришли разведчики, чтобы перейти линию фронта, мы и рассказали им, где прячется враг. А через несколько дней наша артиллерия скорректировала огонь, и ручеек еще несколько дней был багровым от крови", - вспоминает Засыпкин. Хорошо помнит Михаил Дмитриевич момент, когда закончилась битва за город. Тогда по улицам города советские солдаты начали водить колонны пленных фашистов. "Пришел к нам офицер, говорит: пошли, пацаны, покажете, кто из них вас обижал. И мы идем перед строем немцев, а они такие уже облезлые, жалкие. Все повторяли: "кинд, кинд". Понимали, что если укажем, то сразу расстреляют", - говорит пенсионер. С немцами Засыпкину приходилось встречаться и в мирное время. В 1987 году Михаил Дмитриевич представлял продукцию из Волгоградской области на Лейпцигской ярмарке. Он хотел подарить одному из жителей города значок с надписью "Волгоград", а когда объяснил, что Волгоград – это Сталинград, мужчина резко переменился в лице и отказался принимать подарок. Главная высота России После окончания института Михаил Дмитриевич работал прорабом на строительстве Волжской ГЭС, а когда узнал, что на таком родном и близком, причем в прямом смысле слова, Мамаевом кургане собираются возводить мемориальный комплекс, то перешел туда работать. Человека с его опытом работы взяли с большой охотой. Тогда только забетонировали фундамент для центральной скульптуры мемориала "Родина-мать зовет!". У Засыпкина хранятся фотографии, где он запечатлен с разными элементами будущего памятника – с рукой, головой, мечом. "Первый раз я увидел Вучетича на встрече в краснооктябрьском клубе, где специально собрали рабочих, которые трудились на Мамаевом кургане. Он рассказывал свои замыслы. А когда дело дошло до работы над "Родиной-матерью", Евгений Викторович приехал к нам надолго и мы вместе работали", - вспоминает Михаил Дмитриевич. Позже именно Засыпкин рассказал скульптору, что первый меч, который был "вложен" в руку "Родине-матери", сильно раскачивается на ветру и издает звуки, похожие на стук паровозных колес. По словам бывшего прораба, меч был сделан из титана, и гражданские строители плохо знали, как с ним работать. Швы сварки оказались выполнены неправильно и при ветровых нагрузках порвались, листы и начали хлопать. Возникла угроза и для самого памятника. Засыпкин позвонил в Москву, меч заменили, внутри натянули тросы для устойчивости. "Работа была непростая, сложности доставлял и материал – бетон. Тогда не было машин-бетономешалок. И чтобы бетон не застыл во время транспортировки, грузовики специально ездили с флажками, чтобы их никто не останавливал. Водители очень гордились, они были самыми важными на дороге. Надо было успеть положить новый слой бетона, чтобы предыдущий полностью не схватился, иначе будут трещины", - говорит Засыпкин. За последней и глобальной реставрацией "Родины-матери" Михаил Дмитриевич следил на расстоянии, и ему очень интересно посмотреть, как теперь там внутри. Слышал, что сделали новую проводку, лестницу, разобрали хлам, оставшийся еще с 60-х годов. "Сил хватит наверх забраться. Очень хочу посмотреть на любимый город с высоты главного монумента, с главной высоты", - говорит пожилой человек. О переименовании города Во время работы на Мамаевом кургане Михаил Дмитриевич познакомился со своей будущей женой. Юная гимнастка Сталина училась в физкультурном техникуме, который был расположен рядом с памятником. И студентов часто отправляли на субботники разгрести мусор, высаживать цветы. Вместе они уже 63 года. У Засыпкиных есть сын и двое внучек. После окончания возведения мемориального комплекса Михаил Дмитриевич работал главным инженером на берегоукреплении, строил речной вокзал. Три года вместе с супругой провел в Ираке, где команда советских специалистов возводила очистные сооружения для добычи нефти. Несмотря на почтенный возраст, Засыпкин продолжает следить за событиями в городе и мире. Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград вызывают у него недоумение. "Нет, не надо переименовывать. Волгоград - это нейтральное и близкое нашему сердцу имя. Оно вне политики, связано с Волгой. На Волге очень много городов, иметь город с названием Волгоград – это большая честь для волгоградцев", - сказал Засыпкин.
https://ria.ru/20230201/osvobozhdenie-1848751499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Переживший Сталинградскую битву россиянин о том, почему не надо переименовывать Волгоград
Строитель мемориала на Мамаевом кургане, переживший Сталинградскую битву ребенком, считает, что Волгограду нужно оставить нынешнее название
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волгоград, сталинград, волгоградская область, волжская гэс, сталинградская битва (1942-1943), общество
Волгоград, Сталинград, Волгоградская область, Волжская ГЭС, Сталинградская битва (1942-1943), Общество
12:56 01.02.2023 (обновлено: 13:02 01.02.2023)
 
Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград

Житель военного Сталинграда назвал Волгоград близким и нейтральным сердцу названием

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента "Родина-мать зовет!" и оценить проведенную два года назад реставрацию. Он рассказал РИА Новости о бомбежках города в 1942 году и гибели родных, о своем знакомстве с автором мемориального комплекса Евгением Вучетичем и о том, почему Волгограду нужно оставить его нынешнее название.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

Сталинградские хроники

Михаил Дмитриевич обычно живет на своей даче под Волгоградом, но в последнее время ему немного нездоровится, и он приехал в город к сыну, чтобы сходить к врачу. Засыпкину буквально две недели назад исполнилось 93 года, но старым он себя не считает.
"Разве это долголетие? Вот будет мне 100 лет, тогда и спрашиваете, в чем секрет долгожительства", - смеется Михаил Дмитриевич.
Презентация проекта Освобождение.1943 - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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И уже серьезно добавляет, что главное в любом возрасте - не сидеть на месте, что-то да делать, в том числе утреннюю зарядку.
Ему было 12 лет, когда началась Сталинградская битва. Большая семья Засыпкиных жила в частном доме рядом с Мамаевым курганом. И он хорошо помнит день, когда небо над городом в одночасье потемнело от фашистских бомбардировщиков. Его отец, прошедший Первую мировую войну и побывавший тогда в плену у немцев, сделал два больших погреба, в которых прятались от бомбежек трое детей и четверо взрослых. Кроме этого, во дворе была вырыта землянка. И семья, когда ложилась спать, разделялась пополам на случай, если одних засыплет землей после авиаудара, то вторые смогут их откопать.
О гибели матери Михаил Дмитриевич до сих пор не может говорить без дрожи в голосе.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"
"Снаряд ударил где-то неподалеку, мы в подвале были. Я выбежал наружу посмотреть, загорелся ли дом. И в это мгновение упал второй снаряд, осколки попали в подвал. Сразу погибли две мои тетки, а маму ранило. Через два дня она умерла", - рассказал Засыпкин.
Питались в то время, чем придется. С риском для жизни взрослые и дети ходили к Волге - туда, где после налета затонула баржа с зерном. Удавалось вычерпывать воду с пшеницей, потом зерно сушили, чтобы что-то можно было приготовить. Но иногда и везло. Поселок, где жили Засыпкины, постоянно переходил из рук в руки – то немецкие войска займут, то наши. И бывали случаи, когда грузовые самолеты с провизией, которая предназначалась фашистам, промахивались. И тогда мешки с хлебом и колбасой доставалась местным жителям. Так, однажды, старший брат Михаила принес домой трофейный сервелат.
"С водой тоже тяжело было. В овраге тек ручеек, там набирали воду. Как-то наша артиллерия разбомбила крупное фашистское воинское подразделение. И немцы спрятались в тот овраг. В наш подвал пришли разведчики, чтобы перейти линию фронта, мы и рассказали им, где прячется враг. А через несколько дней наша артиллерия скорректировала огонь, и ручеек еще несколько дней был багровым от крови", - вспоминает Засыпкин.
Остались непобедимыми. Люди, изменившие ход войны
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Бой на одной из улиц города.
1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942 года.
2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

Мирные воспоминания. Сталинград. 1942 год.
3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в медиабанк

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943 год.
4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

Обед на передовую. Сталинград, январь 1943 года.
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в медиабанк

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Музыкант на улице разрушенного города.
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

Советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов у своей боевой машины
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

Город свободен!. Сталинград, 31 января 1943 года.
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (справа второй) во время выступления на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск. 4 февраля 1943 года.
9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанк

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943 года.
10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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1 из 10

Оборона Сталинграда (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Бой на одной из улиц города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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2 из 10

Прославленные автоматчики, герои уличных боев старший сержант Сергей Потанин и ефрейтор Тойчи Турдымаматов. Сталинград, ноябрь 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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3 из 10

"Мирные воспоминания". Сталинград, 1942.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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4 из 10

Оставшиеся без крова жители Сталинграда у входа в землянку, приспособленную под жилье, 1943.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Обед на передовую". Сталинград, январь 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
6 из 10

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Музыкант на улице разрушенного города.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
8 из 10

"Город свободен!" Сталинград, 31 января 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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9 из 10

Командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков (второй справа) на митинге, посвященном освобождению Сталинграда от фашистских войск, 4 февраля 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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10 из 10

В освобожденном городе. Сталинград, февраль 1943.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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Хорошо помнит Михаил Дмитриевич момент, когда закончилась битва за город. Тогда по улицам города советские солдаты начали водить колонны пленных фашистов.
"Пришел к нам офицер, говорит: пошли, пацаны, покажете, кто из них вас обижал. И мы идем перед строем немцев, а они такие уже облезлые, жалкие. Все повторяли: "кинд, кинд". Понимали, что если укажем, то сразу расстреляют", - говорит пенсионер.
С немцами Засыпкину приходилось встречаться и в мирное время. В 1987 году Михаил Дмитриевич представлял продукцию из Волгоградской области на Лейпцигской ярмарке. Он хотел подарить одному из жителей города значок с надписью "Волгоград", а когда объяснил, что Волгоград – это Сталинград, мужчина резко переменился в лице и отказался принимать подарок.
Сталинград после боя - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 00:20
ФСБ рассказала, как НКВД помог расчистить Сталинград от немецких мин

Главная высота России

После окончания института Михаил Дмитриевич работал прорабом на строительстве Волжской ГЭС, а когда узнал, что на таком родном и близком, причем в прямом смысле слова, Мамаевом кургане собираются возводить мемориальный комплекс, то перешел туда работать. Человека с его опытом работы взяли с большой охотой. Тогда только забетонировали фундамент для центральной скульптуры мемориала "Родина-мать зовет!". У Засыпкина хранятся фотографии, где он запечатлен с разными элементами будущего памятника – с рукой, головой, мечом.
"Первый раз я увидел Вучетича на встрече в краснооктябрьском клубе, где специально собрали рабочих, которые трудились на Мамаевом кургане. Он рассказывал свои замыслы. А когда дело дошло до работы над "Родиной-матерью", Евгений Викторович приехал к нам надолго и мы вместе работали", - вспоминает Михаил Дмитриевич.
Позже именно Засыпкин рассказал скульптору, что первый меч, который был "вложен" в руку "Родине-матери", сильно раскачивается на ветру и издает звуки, похожие на стук паровозных колес. По словам бывшего прораба, меч был сделан из титана, и гражданские строители плохо знали, как с ним работать. Швы сварки оказались выполнены неправильно и при ветровых нагрузках порвались, листы и начали хлопать. Возникла угроза и для самого памятника. Засыпкин позвонил в Москву, меч заменили, внутри натянули тросы для устойчивости.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:21
Проживающей в Абхазии участнице Сталинградской битвы исполнился 101 год
"Работа была непростая, сложности доставлял и материал – бетон. Тогда не было машин-бетономешалок. И чтобы бетон не застыл во время транспортировки, грузовики специально ездили с флажками, чтобы их никто не останавливал. Водители очень гордились, они были самыми важными на дороге. Надо было успеть положить новый слой бетона, чтобы предыдущий полностью не схватился, иначе будут трещины", - говорит Засыпкин.
За последней и глобальной реставрацией "Родины-матери" Михаил Дмитриевич следил на расстоянии, и ему очень интересно посмотреть, как теперь там внутри. Слышал, что сделали новую проводку, лестницу, разобрали хлам, оставшийся еще с 60-х годов.
"Сил хватит наверх забраться. Очень хочу посмотреть на любимый город с высоты главного монумента, с главной высоты", - говорит пожилой человек.
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:27Специальная военная операция на Украине
Отряд "Сталинград" отправился в зону спецоперации из Волгограда

О переименовании города

Во время работы на Мамаевом кургане Михаил Дмитриевич познакомился со своей будущей женой. Юная гимнастка Сталина училась в физкультурном техникуме, который был расположен рядом с памятником. И студентов часто отправляли на субботники разгрести мусор, высаживать цветы. Вместе они уже 63 года. У Засыпкиных есть сын и двое внучек.
После окончания возведения мемориального комплекса Михаил Дмитриевич работал главным инженером на берегоукреплении, строил речной вокзал. Три года вместе с супругой провел в Ираке, где команда советских специалистов возводила очистные сооружения для добычи нефти.
Несмотря на почтенный возраст, Засыпкин продолжает следить за событиями в городе и мире. Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград вызывают у него недоумение.
"Нет, не надо переименовывать. Волгоград - это нейтральное и близкое нашему сердцу имя. Оно вне политики, связано с Волгой. На Волге очень много городов, иметь город с названием Волгоград – это большая честь для волгоградцев", - сказал Засыпкин.
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
18 января, 08:00
"Спасти, несмотря ни на что". Как пробивались к блокадному Ленинграду
 
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