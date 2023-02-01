Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград

ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента "Родина-мать зовет!" и оценить проведенную два года назад реставрацию. Он рассказал РИА Новости о бомбежках города в 1942 году и гибели родных, о своем знакомстве с автором мемориального комплекса Евгением Вучетичем и о том, почему Волгограду нужно оставить его нынешнее название. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. Сталинградские хроникиМихаил Дмитриевич обычно живет на своей даче под Волгоградом, но в последнее время ему немного нездоровится, и он приехал в город к сыну, чтобы сходить к врачу. Засыпкину буквально две недели назад исполнилось 93 года, но старым он себя не считает. "Разве это долголетие? Вот будет мне 100 лет, тогда и спрашиваете, в чем секрет долгожительства", - смеется Михаил Дмитриевич. И уже серьезно добавляет, что главное в любом возрасте - не сидеть на месте, что-то да делать, в том числе утреннюю зарядку. Ему было 12 лет, когда началась Сталинградская битва. Большая семья Засыпкиных жила в частном доме рядом с Мамаевым курганом. И он хорошо помнит день, когда небо над городом в одночасье потемнело от фашистских бомбардировщиков. Его отец, прошедший Первую мировую войну и побывавший тогда в плену у немцев, сделал два больших погреба, в которых прятались от бомбежек трое детей и четверо взрослых. Кроме этого, во дворе была вырыта землянка. И семья, когда ложилась спать, разделялась пополам на случай, если одних засыплет землей после авиаудара, то вторые смогут их откопать. О гибели матери Михаил Дмитриевич до сих пор не может говорить без дрожи в голосе. "Снаряд ударил где-то неподалеку, мы в подвале были. Я выбежал наружу посмотреть, загорелся ли дом. И в это мгновение упал второй снаряд, осколки попали в подвал. Сразу погибли две мои тетки, а маму ранило. Через два дня она умерла", - рассказал Засыпкин. Питались в то время, чем придется. С риском для жизни взрослые и дети ходили к Волге - туда, где после налета затонула баржа с зерном. Удавалось вычерпывать воду с пшеницей, потом зерно сушили, чтобы что-то можно было приготовить. Но иногда и везло. Поселок, где жили Засыпкины, постоянно переходил из рук в руки – то немецкие войска займут, то наши. И бывали случаи, когда грузовые самолеты с провизией, которая предназначалась фашистам, промахивались. И тогда мешки с хлебом и колбасой доставалась местным жителям. Так, однажды, старший брат Михаила принес домой трофейный сервелат. "С водой тоже тяжело было. В овраге тек ручеек, там набирали воду. Как-то наша артиллерия разбомбила крупное фашистское воинское подразделение. И немцы спрятались в тот овраг. В наш подвал пришли разведчики, чтобы перейти линию фронта, мы и рассказали им, где прячется враг. А через несколько дней наша артиллерия скорректировала огонь, и ручеек еще несколько дней был багровым от крови", - вспоминает Засыпкин. Хорошо помнит Михаил Дмитриевич момент, когда закончилась битва за город. Тогда по улицам города советские солдаты начали водить колонны пленных фашистов. "Пришел к нам офицер, говорит: пошли, пацаны, покажете, кто из них вас обижал. И мы идем перед строем немцев, а они такие уже облезлые, жалкие. Все повторяли: "кинд, кинд". Понимали, что если укажем, то сразу расстреляют", - говорит пенсионер. С немцами Засыпкину приходилось встречаться и в мирное время. В 1987 году Михаил Дмитриевич представлял продукцию из Волгоградской области на Лейпцигской ярмарке. Он хотел подарить одному из жителей города значок с надписью "Волгоград", а когда объяснил, что Волгоград – это Сталинград, мужчина резко переменился в лице и отказался принимать подарок. Главная высота России После окончания института Михаил Дмитриевич работал прорабом на строительстве Волжской ГЭС, а когда узнал, что на таком родном и близком, причем в прямом смысле слова, Мамаевом кургане собираются возводить мемориальный комплекс, то перешел туда работать. Человека с его опытом работы взяли с большой охотой. Тогда только забетонировали фундамент для центральной скульптуры мемориала "Родина-мать зовет!". У Засыпкина хранятся фотографии, где он запечатлен с разными элементами будущего памятника – с рукой, головой, мечом. "Первый раз я увидел Вучетича на встрече в краснооктябрьском клубе, где специально собрали рабочих, которые трудились на Мамаевом кургане. Он рассказывал свои замыслы. А когда дело дошло до работы над "Родиной-матерью", Евгений Викторович приехал к нам надолго и мы вместе работали", - вспоминает Михаил Дмитриевич. Позже именно Засыпкин рассказал скульптору, что первый меч, который был "вложен" в руку "Родине-матери", сильно раскачивается на ветру и издает звуки, похожие на стук паровозных колес. По словам бывшего прораба, меч был сделан из титана, и гражданские строители плохо знали, как с ним работать. Швы сварки оказались выполнены неправильно и при ветровых нагрузках порвались, листы и начали хлопать. Возникла угроза и для самого памятника. Засыпкин позвонил в Москву, меч заменили, внутри натянули тросы для устойчивости. "Работа была непростая, сложности доставлял и материал – бетон. Тогда не было машин-бетономешалок. И чтобы бетон не застыл во время транспортировки, грузовики специально ездили с флажками, чтобы их никто не останавливал. Водители очень гордились, они были самыми важными на дороге. Надо было успеть положить новый слой бетона, чтобы предыдущий полностью не схватился, иначе будут трещины", - говорит Засыпкин. За последней и глобальной реставрацией "Родины-матери" Михаил Дмитриевич следил на расстоянии, и ему очень интересно посмотреть, как теперь там внутри. Слышал, что сделали новую проводку, лестницу, разобрали хлам, оставшийся еще с 60-х годов. "Сил хватит наверх забраться. Очень хочу посмотреть на любимый город с высоты главного монумента, с главной высоты", - говорит пожилой человек. О переименовании города Во время работы на Мамаевом кургане Михаил Дмитриевич познакомился со своей будущей женой. Юная гимнастка Сталина училась в физкультурном техникуме, который был расположен рядом с памятником. И студентов часто отправляли на субботники разгрести мусор, высаживать цветы. Вместе они уже 63 года. У Засыпкиных есть сын и двое внучек. После окончания возведения мемориального комплекса Михаил Дмитриевич работал главным инженером на берегоукреплении, строил речной вокзал. Три года вместе с супругой провел в Ираке, где команда советских специалистов возводила очистные сооружения для добычи нефти. Несмотря на почтенный возраст, Засыпкин продолжает следить за событиями в городе и мире. Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград вызывают у него недоумение. "Нет, не надо переименовывать. Волгоград - это нейтральное и близкое нашему сердцу имя. Оно вне политики, связано с Волгой. На Волге очень много городов, иметь город с названием Волгоград – это большая честь для волгоградцев", - сказал Засыпкин.
Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград
Житель военного Сталинграда назвал Волгоград близким и нейтральным сердцу названием
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента "Родина-мать зовет!" и оценить проведенную два года назад реставрацию. Он рассказал РИА Новости о бомбежках города в 1942 году и гибели родных, о своем знакомстве с автором мемориального комплекса Евгением Вучетичем и о том, почему Волгограду нужно оставить его нынешнее название.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
Сталинградские хроники
Михаил Дмитриевич обычно живет на своей даче под Волгоградом, но в последнее время ему немного нездоровится, и он приехал в город к сыну, чтобы сходить к врачу. Засыпкину буквально две недели назад исполнилось 93 года, но старым он себя не считает.
"Разве это долголетие? Вот будет мне 100 лет, тогда и спрашиваете, в чем секрет долгожительства", - смеется Михаил Дмитриевич.
И уже серьезно добавляет, что главное в любом возрасте - не сидеть на месте, что-то да делать, в том числе утреннюю зарядку.
Ему было 12 лет, когда началась Сталинградская битва. Большая семья Засыпкиных жила в частном доме рядом с Мамаевым курганом. И он хорошо помнит день, когда небо над городом в одночасье потемнело от фашистских бомбардировщиков. Его отец, прошедший Первую мировую войну и побывавший тогда в плену у немцев, сделал два больших погреба, в которых прятались от бомбежек трое детей и четверо взрослых. Кроме этого, во дворе была вырыта землянка. И семья, когда ложилась спать, разделялась пополам на случай, если одних засыплет землей после авиаудара, то вторые смогут их откопать.
О гибели матери Михаил Дмитриевич до сих пор не может говорить без дрожи в голосе.
"Снаряд ударил где-то неподалеку, мы в подвале были. Я выбежал наружу посмотреть, загорелся ли дом. И в это мгновение упал второй снаряд, осколки попали в подвал. Сразу погибли две мои тетки, а маму ранило. Через два дня она умерла", - рассказал Засыпкин.
Питались в то время, чем придется. С риском для жизни взрослые и дети ходили к Волге - туда, где после налета затонула баржа с зерном. Удавалось вычерпывать воду с пшеницей, потом зерно сушили, чтобы что-то можно было приготовить. Но иногда и везло. Поселок, где жили Засыпкины, постоянно переходил из рук в руки – то немецкие войска займут, то наши. И бывали случаи, когда грузовые самолеты с провизией, которая предназначалась фашистам, промахивались. И тогда мешки с хлебом и колбасой доставалась местным жителям. Так, однажды, старший брат Михаила принес домой трофейный сервелат.
"С водой тоже тяжело было. В овраге тек ручеек, там набирали воду. Как-то наша артиллерия разбомбила крупное фашистское воинское подразделение. И немцы спрятались в тот овраг. В наш подвал пришли разведчики, чтобы перейти линию фронта, мы и рассказали им, где прячется враг. А через несколько дней наша артиллерия скорректировала огонь, и ручеек еще несколько дней был багровым от крови", - вспоминает Засыпкин.
Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.
7 из 10
Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.
Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов в своей крылатой машине. За период боевых действий произвел около 200 вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил лично 24 самолета противника. Сталинград, август 1942.
Хорошо помнит Михаил Дмитриевич момент, когда закончилась битва за город. Тогда по улицам города советские солдаты начали водить колонны пленных фашистов.
"Пришел к нам офицер, говорит: пошли, пацаны, покажете, кто из них вас обижал. И мы идем перед строем немцев, а они такие уже облезлые, жалкие. Все повторяли: "кинд, кинд". Понимали, что если укажем, то сразу расстреляют", - говорит пенсионер.
С немцами Засыпкину приходилось встречаться и в мирное время. В 1987 году Михаил Дмитриевич представлял продукцию из Волгоградской области на Лейпцигской ярмарке. Он хотел подарить одному из жителей города значок с надписью "Волгоград", а когда объяснил, что Волгоград – это Сталинград, мужчина резко переменился в лице и отказался принимать подарок.
После окончания института Михаил Дмитриевич работал прорабом на строительстве Волжской ГЭС, а когда узнал, что на таком родном и близком, причем в прямом смысле слова, Мамаевом кургане собираются возводить мемориальный комплекс, то перешел туда работать. Человека с его опытом работы взяли с большой охотой. Тогда только забетонировали фундамент для центральной скульптуры мемориала "Родина-мать зовет!". У Засыпкина хранятся фотографии, где он запечатлен с разными элементами будущего памятника – с рукой, головой, мечом.
"Первый раз я увидел Вучетича на встрече в краснооктябрьском клубе, где специально собрали рабочих, которые трудились на Мамаевом кургане. Он рассказывал свои замыслы. А когда дело дошло до работы над "Родиной-матерью", Евгений Викторович приехал к нам надолго и мы вместе работали", - вспоминает Михаил Дмитриевич.
Позже именно Засыпкин рассказал скульптору, что первый меч, который был "вложен" в руку "Родине-матери", сильно раскачивается на ветру и издает звуки, похожие на стук паровозных колес. По словам бывшего прораба, меч был сделан из титана, и гражданские строители плохо знали, как с ним работать. Швы сварки оказались выполнены неправильно и при ветровых нагрузках порвались, листы и начали хлопать. Возникла угроза и для самого памятника. Засыпкин позвонил в Москву, меч заменили, внутри натянули тросы для устойчивости.
"Работа была непростая, сложности доставлял и материал – бетон. Тогда не было машин-бетономешалок. И чтобы бетон не застыл во время транспортировки, грузовики специально ездили с флажками, чтобы их никто не останавливал. Водители очень гордились, они были самыми важными на дороге. Надо было успеть положить новый слой бетона, чтобы предыдущий полностью не схватился, иначе будут трещины", - говорит Засыпкин.
За последней и глобальной реставрацией "Родины-матери" Михаил Дмитриевич следил на расстоянии, и ему очень интересно посмотреть, как теперь там внутри. Слышал, что сделали новую проводку, лестницу, разобрали хлам, оставшийся еще с 60-х годов.
"Сил хватит наверх забраться. Очень хочу посмотреть на любимый город с высоты главного монумента, с главной высоты", - говорит пожилой человек.
Во время работы на Мамаевом кургане Михаил Дмитриевич познакомился со своей будущей женой. Юная гимнастка Сталина училась в физкультурном техникуме, который был расположен рядом с памятником. И студентов часто отправляли на субботники разгрести мусор, высаживать цветы. Вместе они уже 63 года. У Засыпкиных есть сын и двое внучек.
После окончания возведения мемориального комплекса Михаил Дмитриевич работал главным инженером на берегоукреплении, строил речной вокзал. Три года вместе с супругой провел в Ираке, где команда советских специалистов возводила очистные сооружения для добычи нефти.
Несмотря на почтенный возраст, Засыпкин продолжает следить за событиями в городе и мире. Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград вызывают у него недоумение.
"Нет, не надо переименовывать. Волгоград - это нейтральное и близкое нашему сердцу имя. Оно вне политики, связано с Волгой. На Волге очень много городов, иметь город с названием Волгоград – это большая честь для волгоградцев", - сказал Засыпкин.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.