https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html

Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград

Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград - РИА Новости, 01.02.2023

Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград

Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:56

2023-02-01T12:56

2023-02-01T13:02

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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости, Светлана Самсонова. Житель военного Сталинграда 93-летний Михаил Засыпкин, участвовавший в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, мечтает еще раз оказаться внутри монумента "Родина-мать зовет!" и оценить проведенную два года назад реставрацию. Он рассказал РИА Новости о бомбежках города в 1942 году и гибели родных, о своем знакомстве с автором мемориального комплекса Евгением Вучетичем и о том, почему Волгограду нужно оставить его нынешнее название. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. Сталинградские хроникиМихаил Дмитриевич обычно живет на своей даче под Волгоградом, но в последнее время ему немного нездоровится, и он приехал в город к сыну, чтобы сходить к врачу. Засыпкину буквально две недели назад исполнилось 93 года, но старым он себя не считает. "Разве это долголетие? Вот будет мне 100 лет, тогда и спрашиваете, в чем секрет долгожительства", - смеется Михаил Дмитриевич. И уже серьезно добавляет, что главное в любом возрасте - не сидеть на месте, что-то да делать, в том числе утреннюю зарядку. Ему было 12 лет, когда началась Сталинградская битва. Большая семья Засыпкиных жила в частном доме рядом с Мамаевым курганом. И он хорошо помнит день, когда небо над городом в одночасье потемнело от фашистских бомбардировщиков. Его отец, прошедший Первую мировую войну и побывавший тогда в плену у немцев, сделал два больших погреба, в которых прятались от бомбежек трое детей и четверо взрослых. Кроме этого, во дворе была вырыта землянка. И семья, когда ложилась спать, разделялась пополам на случай, если одних засыплет землей после авиаудара, то вторые смогут их откопать. О гибели матери Михаил Дмитриевич до сих пор не может говорить без дрожи в голосе. "Снаряд ударил где-то неподалеку, мы в подвале были. Я выбежал наружу посмотреть, загорелся ли дом. И в это мгновение упал второй снаряд, осколки попали в подвал. Сразу погибли две мои тетки, а маму ранило. Через два дня она умерла", - рассказал Засыпкин. Питались в то время, чем придется. С риском для жизни взрослые и дети ходили к Волге - туда, где после налета затонула баржа с зерном. Удавалось вычерпывать воду с пшеницей, потом зерно сушили, чтобы что-то можно было приготовить. Но иногда и везло. Поселок, где жили Засыпкины, постоянно переходил из рук в руки – то немецкие войска займут, то наши. И бывали случаи, когда грузовые самолеты с провизией, которая предназначалась фашистам, промахивались. И тогда мешки с хлебом и колбасой доставалась местным жителям. Так, однажды, старший брат Михаила принес домой трофейный сервелат. "С водой тоже тяжело было. В овраге тек ручеек, там набирали воду. Как-то наша артиллерия разбомбила крупное фашистское воинское подразделение. И немцы спрятались в тот овраг. В наш подвал пришли разведчики, чтобы перейти линию фронта, мы и рассказали им, где прячется враг. А через несколько дней наша артиллерия скорректировала огонь, и ручеек еще несколько дней был багровым от крови", - вспоминает Засыпкин. Хорошо помнит Михаил Дмитриевич момент, когда закончилась битва за город. Тогда по улицам города советские солдаты начали водить колонны пленных фашистов. "Пришел к нам офицер, говорит: пошли, пацаны, покажете, кто из них вас обижал. И мы идем перед строем немцев, а они такие уже облезлые, жалкие. Все повторяли: "кинд, кинд". Понимали, что если укажем, то сразу расстреляют", - говорит пенсионер. С немцами Засыпкину приходилось встречаться и в мирное время. В 1987 году Михаил Дмитриевич представлял продукцию из Волгоградской области на Лейпцигской ярмарке. Он хотел подарить одному из жителей города значок с надписью "Волгоград", а когда объяснил, что Волгоград – это Сталинград, мужчина резко переменился в лице и отказался принимать подарок. Главная высота России После окончания института Михаил Дмитриевич работал прорабом на строительстве Волжской ГЭС, а когда узнал, что на таком родном и близком, причем в прямом смысле слова, Мамаевом кургане собираются возводить мемориальный комплекс, то перешел туда работать. Человека с его опытом работы взяли с большой охотой. Тогда только забетонировали фундамент для центральной скульптуры мемориала "Родина-мать зовет!". У Засыпкина хранятся фотографии, где он запечатлен с разными элементами будущего памятника – с рукой, головой, мечом. "Первый раз я увидел Вучетича на встрече в краснооктябрьском клубе, где специально собрали рабочих, которые трудились на Мамаевом кургане. Он рассказывал свои замыслы. А когда дело дошло до работы над "Родиной-матерью", Евгений Викторович приехал к нам надолго и мы вместе работали", - вспоминает Михаил Дмитриевич. Позже именно Засыпкин рассказал скульптору, что первый меч, который был "вложен" в руку "Родине-матери", сильно раскачивается на ветру и издает звуки, похожие на стук паровозных колес. По словам бывшего прораба, меч был сделан из титана, и гражданские строители плохо знали, как с ним работать. Швы сварки оказались выполнены неправильно и при ветровых нагрузках порвались, листы и начали хлопать. Возникла угроза и для самого памятника. Засыпкин позвонил в Москву, меч заменили, внутри натянули тросы для устойчивости. "Работа была непростая, сложности доставлял и материал – бетон. Тогда не было машин-бетономешалок. И чтобы бетон не застыл во время транспортировки, грузовики специально ездили с флажками, чтобы их никто не останавливал. Водители очень гордились, они были самыми важными на дороге. Надо было успеть положить новый слой бетона, чтобы предыдущий полностью не схватился, иначе будут трещины", - говорит Засыпкин. За последней и глобальной реставрацией "Родины-матери" Михаил Дмитриевич следил на расстоянии, и ему очень интересно посмотреть, как теперь там внутри. Слышал, что сделали новую проводку, лестницу, разобрали хлам, оставшийся еще с 60-х годов. "Сил хватит наверх забраться. Очень хочу посмотреть на любимый город с высоты главного монумента, с главной высоты", - говорит пожилой человек. О переименовании города Во время работы на Мамаевом кургане Михаил Дмитриевич познакомился со своей будущей женой. Юная гимнастка Сталина училась в физкультурном техникуме, который был расположен рядом с памятником. И студентов часто отправляли на субботники разгрести мусор, высаживать цветы. Вместе они уже 63 года. У Засыпкиных есть сын и двое внучек. После окончания возведения мемориального комплекса Михаил Дмитриевич работал главным инженером на берегоукреплении, строил речной вокзал. Три года вместе с супругой провел в Ираке, где команда советских специалистов возводила очистные сооружения для добычи нефти. Несмотря на почтенный возраст, Засыпкин продолжает следить за событиями в городе и мире. Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград вызывают у него недоумение. "Нет, не надо переименовывать. Волгоград - это нейтральное и близкое нашему сердцу имя. Оно вне политики, связано с Волгой. На Волге очень много городов, иметь город с названием Волгоград – это большая честь для волгоградцев", - сказал Засыпкин.

https://ria.ru/20230201/osvobozhdenie-1848751499.html

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https://ria.ru/20230122/shulgina-1846608798.html

https://ria.ru/20230117/dobrovoltsy-1845415832.html

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Переживший Сталинградскую битву россиянин о том, почему не надо переименовывать Волгоград Строитель мемориала на Мамаевом кургане, переживший Сталинградскую битву ребенком, считает, что Волгограду нужно оставить нынешнее название 2023-02-01T12:56 true PT0M32S

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волгоград, сталинград, волгоградская область, волжская гэс, сталинградская битва (1942-1943), общество