Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции
Глава МИД Швеции Билльстрем: религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО
© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
ЦЮРИХ, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного также Турцией и Финляндией, сообщает радиостанция Radio Sweden.
В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет.
"В ответ на последние комментарии из Турции министр иностранных дел Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении радиостанции.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.