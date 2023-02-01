https://ria.ru/20230201/religiya-1849086357.html

Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции

Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции - РИА Новости, 01.02.2023

Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:36

2023-02-01T20:36

2023-02-01T20:36

в мире

швеция

финляндия

турция

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

пекка хаависто

нато

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ЦЮРИХ, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного также Турцией и Финляндией, сообщает радиостанция Radio Sweden. В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет. "В ответ на последние комментарии из Турции министр иностранных дел Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении радиостанции. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html

https://ria.ru/20230131/otnosheniya-1848822468.html

швеция

финляндия

турция

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в мире, швеция, финляндия, турция, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, пекка хаависто, нато