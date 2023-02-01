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Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции
Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции - РИА Новости, 01.02.2023
Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:36
2023-02-01T20:36
в мире
швеция
финляндия
турция
мевлют чавушоглу
реджеп тайип эрдоган
пекка хаависто
нато
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ЦЮРИХ, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного также Турцией и Финляндией, сообщает радиостанция Radio Sweden. В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет. "В ответ на последние комментарии из Турции министр иностранных дел Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении радиостанции. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20230201/nato-1849066702.html
https://ria.ru/20230131/otnosheniya-1848822468.html
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в мире, швеция, финляндия, турция, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, пекка хаависто, нато
В мире, Швеция, Финляндия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Пекка Хаависто, НАТО
20:36 01.02.2023
 
Религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО, заявил МИД Швеции

Глава МИД Швеции Билльстрем: религия не является частью соглашения с Турцией по НАТО

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что религиозные вопросы не являются частью трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, подписанного также Турцией и Финляндией, сообщает радиостанция Radio Sweden.
В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет.
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"В ответ на последние комментарии из Турции министр иностранных дел Тобиас Билльстрём заявил, что Швеция не пойдет на компромисс со свободой слова и верховенством закона, и что религия не является частью соглашения, подписанного тремя странами и прокладывающего путь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении радиостанции.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
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