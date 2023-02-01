Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/putin-1848910186.html
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 01.02.2023
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:07
2023-02-01T12:19
общество
волгоград
сталинградская битва (1942-1943)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте в Волгограде, сообщает пресс-служба Кремля."Второго февраля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Волгоград, приуроченную к 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Далее президент выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте", - говорится в сообщении.Также Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва". Помимо этого, запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волгоград, сталинградская битва (1942-1943), владимир путин
Общество, Волгоград, Сталинградская битва (1942-1943), Владимир Путин
12:07 01.02.2023 (обновлено: 12:19 01.02.2023)
 
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Путин выступит на концерте в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте в Волгограде, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго февраля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Волгоград, приуроченную к 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Далее президент выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте", - говорится в сообщении.
Также Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва". Помимо этого, запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Дорожный знак Сталинград на въезде в Волгоград - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 10:36
В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве
 
ОбществоВолгоградСталинградская битва (1942-1943)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала