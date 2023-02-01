https://ria.ru/20230201/putin-1848910186.html
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 01.02.2023
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:07
2023-02-01T12:07
2023-02-01T12:19
общество
волгоград
сталинградская битва (1942-1943)
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте в Волгограде, сообщает пресс-служба Кремля."Второго февраля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Волгоград, приуроченную к 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Далее президент выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте", - говорится в сообщении.Также Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва". Помимо этого, запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волгоград, сталинградская битва (1942-1943), владимир путин
Общество, Волгоград, Сталинградская битва (1942-1943), Владимир Путин
12:07 01.02.2023 (обновлено: 12:19 01.02.2023)
Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Путин выступит на концерте в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве