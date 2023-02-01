https://ria.ru/20230201/putin-1848910186.html

Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 01.02.2023

Путин выступит на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:07

2023-02-01T12:07

2023-02-01T12:19

общество

волгоград

сталинградская битва (1942-1943)

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте в Волгограде, сообщает пресс-служба Кремля."Второго февраля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Волгоград, приуроченную к 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Далее президент выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте", - говорится в сообщении.Также Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва". Помимо этого, запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, волгоград, сталинградская битва (1942-1943), владимир путин