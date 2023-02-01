https://ria.ru/20230201/puma-1849069977.html

В Германии на военном полигоне столкнулись две БМП Puma, есть пострадавшие

В Германии на военном полигоне столкнулись две БМП Puma, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.02.2023

В Германии на военном полигоне столкнулись две БМП Puma, есть пострадавшие

Двенадцать человек пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Puma на военном полигоне, расположенном в земле ФРГ Саксония-Анхальт, один... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:52

2023-02-01T18:52

2023-02-01T18:52

в мире

германия

саксония-анхальт

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840962931_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_0c36950189c8bee6e1556633db4cdefa.jpg

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Puma на военном полигоне, расположенном в земле ФРГ Саксония-Анхальт, один солдат тяжело ранен, сообщила пресс-служба бундесвера (немецкие вооруженные силы). Уточняется, что инцидент произошел около 11.30 утра (13.30 мск) в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде. "Во время учений солдат армии на тренировочной площадке Центра боевой подготовки столкнулись две боевые машины пехоты Puma. Двенадцать солдат получили ранения, один из них - серьезные", - говорится в релизе. Отмечается, что после инцидента пострадавшим была незамедлительно оказана первая помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, включая вертолет, который доставил мужчину с тяжелыми ранениями в региональную больницу. На месте находится военная полиция, ведется расследование, устанавливаются возможные причины ЧС. В среду утром в официальном аккаунте немецкой армии в Twitter сообщалось, что на этот день в Центре боевой подготовки запланированы учения танковой бригады, которая должна отработать среди прочего тактические приемы с участием БМП Puma и основными боевыми танками ФРГ Leopard.

https://ria.ru/20221128/defitsit-1834891292.html

https://ria.ru/20230129/germaniya-1848195505.html

германия

саксония-анхальт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, саксония-анхальт, twitter