В Германии на военном полигоне столкнулись две БМП Puma, есть пострадавшие
В бундесвере сообщили, что при столкновении двух БМП Puma пострадали 12 человек
© Фото : U.S. Army / Capt. Xeriqua GarfinkelГерманская боевая машина пехоты Puma
© Фото : U.S. Army / Capt. Xeriqua Garfinkel
Германская боевая машина пехоты Puma. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Puma на военном полигоне, расположенном в земле ФРГ Саксония-Анхальт, один солдат тяжело ранен, сообщила пресс-служба бундесвера (немецкие вооруженные силы).
Уточняется, что инцидент произошел около 11.30 утра (13.30 мск) в Центре боевой подготовки немецкой армии на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде.
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"Во время учений солдат армии на тренировочной площадке Центра боевой подготовки столкнулись две боевые машины пехоты Puma. Двенадцать солдат получили ранения, один из них - серьезные", - говорится в релизе.
Отмечается, что после инцидента пострадавшим была незамедлительно оказана первая помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, включая вертолет, который доставил мужчину с тяжелыми ранениями в региональную больницу.
На месте находится военная полиция, ведется расследование, устанавливаются возможные причины ЧС.
В среду утром в официальном аккаунте немецкой армии в Twitter сообщалось, что на этот день в Центре боевой подготовки запланированы учения танковой бригады, которая должна отработать среди прочего тактические приемы с участием БМП Puma и основными боевыми танками ФРГ Leopard.
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