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Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 01.02.2023
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:37
2023-02-01T19:37
2023-02-01T19:37
происшествия
санкт-петербург
дети
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство. Ранее в некоторых местных СМИ и телеграм-каналах появились публикации о неадекватном поведении ученика одной из городских школ по отношению к семикласснику с протезами обеих ног. На опубликованном видео подросток интересуется у ребенка-инвалида, "настоящие" ли у него ноги, и высказывает предположения об их потере. "Прокуратура Петроградского района… проводит проверку по информации о конфликте учащихся одного из образовательных учреждений с ребенком-инвалидом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура также оценит работу профильных служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заключают в надзорном ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Дети
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом
Прокуратура в Петербурге проводит проверку после конфликта школьника с ребенком-инвалидом
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости.
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство
.
Ранее в некоторых местных СМИ и телеграм-каналах появились публикации о неадекватном поведении ученика одной из городских школ по отношению к семикласснику с протезами обеих ног. На опубликованном видео подросток интересуется у ребенка-инвалида, "настоящие" ли у него ноги, и высказывает предположения об их потере.
"Прокуратура Петроградского района… проводит проверку по информации о конфликте учащихся одного из образовательных учреждений с ребенком-инвалидом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура также оценит работу профильных служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заключают в надзорном ведомстве.