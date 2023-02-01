https://ria.ru/20230201/proverka-1849078692.html

Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом

Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 01.02.2023

Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T19:37

2023-02-01T19:37

2023-02-01T19:37

происшествия

санкт-петербург

дети

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство. Ранее в некоторых местных СМИ и телеграм-каналах появились публикации о неадекватном поведении ученика одной из городских школ по отношению к семикласснику с протезами обеих ног. На опубликованном видео подросток интересуется у ребенка-инвалида, "настоящие" ли у него ноги, и высказывает предположения об их потере. "Прокуратура Петроградского района… проводит проверку по информации о конфликте учащихся одного из образовательных учреждений с ребенком-инвалидом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура также оценит работу профильных служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заключают в надзорном ведомстве.

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санкт-петербург

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, санкт-петербург, дети