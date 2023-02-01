Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/proverka-1849078692.html
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 01.02.2023
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:37
2023-02-01T19:37
происшествия
санкт-петербург
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d24ab8a657a284c503b84066b5c0a7b.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство. Ранее в некоторых местных СМИ и телеграм-каналах появились публикации о неадекватном поведении ученика одной из городских школ по отношению к семикласснику с протезами обеих ног. На опубликованном видео подросток интересуется у ребенка-инвалида, "настоящие" ли у него ноги, и высказывает предположения об их потере. "Прокуратура Петроградского района… проводит проверку по информации о конфликте учащихся одного из образовательных учреждений с ребенком-инвалидом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура также оценит работу профильных служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заключают в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230201/bezhenka-1848888383.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/19/1559101928_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0852febba2bf88e0c50b165e21103173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Дети
19:37 01.02.2023
 
Прокуратура заинтересовалась конфликтом школьника с ребенком-инвалидом

Прокуратура в Петербурге проводит проверку после конфликта школьника с ребенком-инвалидом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Школьный коридор. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку после конфликта школьника с ребенком инвалидом, сообщило городское надзорное ведомство.
Ранее в некоторых местных СМИ и телеграм-каналах появились публикации о неадекватном поведении ученика одной из городских школ по отношению к семикласснику с протезами обеих ног. На опубликованном видео подросток интересуется у ребенка-инвалида, "настоящие" ли у него ноги, и высказывает предположения об их потере.
"Прокуратура Петроградского района… проводит проверку по информации о конфликте учащихся одного из образовательных учреждений с ребенком-инвалидом. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причины конфликтного поведения подростков", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура также оценит работу профильных служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заключают в надзорном ведомстве.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 11:20
Прокуратура проверяет, почему сирота из Донбасса не получила регистрацию
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала