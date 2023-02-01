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"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов - РИА Новости, 01.02.2023
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"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов
"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов - РИА Новости, 01.02.2023
"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов
Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:59
2023-02-01T16:59
россия
ближний восток
африка
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
брикс
sputnik
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" дала старт циклу образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки".Проект открыла сессия просветительского проекта SputnikPro для студентов Высшей школы международных отношений и мировой политики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.Специальным гостем стал исполнительный директор Института панафриканской мысли Университета Йоханнесбурга, председатель Южноафриканского научно-исследовательского центра БРИКС Сифамандла Зонди, который представил слушателям южноафриканский подход к глобальным коммуникациям. Эксперты международного новостного агентства и радио Sputnik – директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и советник Олег Дмитриев – поделились своим опытом работы с зарубежными СМИ, а также обсудили проблему фейковых новостей и способы верификации информации."Мы начинаем 2023 год с формата мероприятий, который в прошлом году продемонстрировал высокие результаты и оказался крайне востребованным со стороны наших коллег и партнёров. Я уверен, что беседа с Сифамандлой Зонди стала очень полезной для российских студентов", – отметил Василий Пушков в рамках старта проекта.Сифамандла Зонди в своем выступлении особо отметил важность открытого диалога в современном мире: "С помощью международных коммуникаций формируется глобальное общественное мнение, что создает точки соприкосновения между странами для развития сотрудничества по таким важнейшим вопросам, как охрана окружающей среды, освоение космоса, технологический обмен и многие другие".В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных медиаэкспертов пройдут в университетах России, Африки и стран Ближнего Востока, а специальные экспертные круглые столы по актуальным вопросам международного взаимодействия объединят специалистов из Египта, Ирана, Камеруна, Ливана, Мали, Намибии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР и других стран.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
https://ria.ru/20221108/mediaindustriya-1829966817.html
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РИА Новости
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россия, ближний восток, африка, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, брикс, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства
Россия, Ближний Восток, Африка, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, БРИКС, Sputnik, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
16:59 01.02.2023
 

"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов

© РИА Новости / Нина Зотина"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов
Россия сегодня запустила международный проект для студентов и экспертов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" дала старт циклу образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки".
Проект открыла сессия просветительского проекта SputnikPro для студентов Высшей школы международных отношений и мировой политики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.
Специальным гостем стал исполнительный директор Института панафриканской мысли Университета Йоханнесбурга, председатель Южноафриканского научно-исследовательского центра БРИКС Сифамандла Зонди, который представил слушателям южноафриканский подход к глобальным коммуникациям. Эксперты международного новостного агентства и радио Sputnik – директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и советник Олег Дмитриев – поделились своим опытом работы с зарубежными СМИ, а также обсудили проблему фейковых новостей и способы верификации информации.
Лекция проекта SputnikPro для студентов НИЯУ МИФИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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На SputnikPro студентам НИЯУ МИФИ рассказали о современной медиаиндустрии
"Мы начинаем 2023 год с формата мероприятий, который в прошлом году продемонстрировал высокие результаты и оказался крайне востребованным со стороны наших коллег и партнёров. Я уверен, что беседа с Сифамандлой Зонди стала очень полезной для российских студентов", – отметил Василий Пушков в рамках старта проекта.
"В современном мире стремительных глобальных изменений профессиональные знания от специалистов в сфере межкультурных коммуникаций и международной журналистики медиагруппы “Россия сегодня” об особенностях сотрудничества России с африканскими странами и государствами Ближнего Востока очень помогают каждому выпускнику искать новые резервы для собственного развития и востребованности на российском и международном рынке труда", – поделилась впечатлениями от лекции декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ Светлана Колобова.
Сифамандла Зонди в своем выступлении особо отметил важность открытого диалога в современном мире: "С помощью международных коммуникаций формируется глобальное общественное мнение, что создает точки соприкосновения между странами для развития сотрудничества по таким важнейшим вопросам, как охрана окружающей среды, освоение космоса, технологический обмен и многие другие".
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Sputnik укрепляет сотрудничество со СМИ Латинской Америки
В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных медиаэкспертов пройдут в университетах России, Африки и стран Ближнего Востока, а специальные экспертные круглые столы по актуальным вопросам международного взаимодействия объединят специалистов из Египта, Ирана, Камеруна, Ливана, Мали, Намибии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР и других стран.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
 
РоссияБлижний ВостокАфрикаФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаБРИКСSputnikМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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