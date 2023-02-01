"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов
© РИА Новости / Нина Зотина"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" дала старт циклу образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки".
Проект открыла сессия просветительского проекта SputnikPro для студентов Высшей школы международных отношений и мировой политики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.
Специальным гостем стал исполнительный директор Института панафриканской мысли Университета Йоханнесбурга, председатель Южноафриканского научно-исследовательского центра БРИКС Сифамандла Зонди, который представил слушателям южноафриканский подход к глобальным коммуникациям. Эксперты международного новостного агентства и радио Sputnik – директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и советник Олег Дмитриев – поделились своим опытом работы с зарубежными СМИ, а также обсудили проблему фейковых новостей и способы верификации информации.
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"Мы начинаем 2023 год с формата мероприятий, который в прошлом году продемонстрировал высокие результаты и оказался крайне востребованным со стороны наших коллег и партнёров. Я уверен, что беседа с Сифамандлой Зонди стала очень полезной для российских студентов", – отметил Василий Пушков в рамках старта проекта.
"В современном мире стремительных глобальных изменений профессиональные знания от специалистов в сфере межкультурных коммуникаций и международной журналистики медиагруппы “Россия сегодня” об особенностях сотрудничества России с африканскими странами и государствами Ближнего Востока очень помогают каждому выпускнику искать новые резервы для собственного развития и востребованности на российском и международном рынке труда", – поделилась впечатлениями от лекции декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ Светлана Колобова.
Сифамандла Зонди в своем выступлении особо отметил важность открытого диалога в современном мире: "С помощью международных коммуникаций формируется глобальное общественное мнение, что создает точки соприкосновения между странами для развития сотрудничества по таким важнейшим вопросам, как охрана окружающей среды, освоение космоса, технологический обмен и многие другие".
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В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных медиаэкспертов пройдут в университетах России, Африки и стран Ближнего Востока, а специальные экспертные круглые столы по актуальным вопросам международного взаимодействия объединят специалистов из Египта, Ирана, Камеруна, Ливана, Мали, Намибии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР и других стран.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.