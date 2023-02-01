https://ria.ru/20230201/proekt-1849022999.html

"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов

"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов - РИА Новости, 01.02.2023

"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов

Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:59

2023-02-01T16:59

2023-02-01T16:59

россия

ближний восток

африка

фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова

брикс

sputnik

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" дала старт циклу образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки".Проект открыла сессия просветительского проекта SputnikPro для студентов Высшей школы международных отношений и мировой политики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.Специальным гостем стал исполнительный директор Института панафриканской мысли Университета Йоханнесбурга, председатель Южноафриканского научно-исследовательского центра БРИКС Сифамандла Зонди, который представил слушателям южноафриканский подход к глобальным коммуникациям. Эксперты международного новостного агентства и радио Sputnik – директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и советник Олег Дмитриев – поделились своим опытом работы с зарубежными СМИ, а также обсудили проблему фейковых новостей и способы верификации информации."Мы начинаем 2023 год с формата мероприятий, который в прошлом году продемонстрировал высокие результаты и оказался крайне востребованным со стороны наших коллег и партнёров. Я уверен, что беседа с Сифамандлой Зонди стала очень полезной для российских студентов", – отметил Василий Пушков в рамках старта проекта.Сифамандла Зонди в своем выступлении особо отметил важность открытого диалога в современном мире: "С помощью международных коммуникаций формируется глобальное общественное мнение, что создает точки соприкосновения между странами для развития сотрудничества по таким важнейшим вопросам, как охрана окружающей среды, освоение космоса, технологический обмен и многие другие".В течение нескольких месяцев лекции российских и зарубежных медиаэкспертов пройдут в университетах России, Африки и стран Ближнего Востока, а специальные экспертные круглые столы по актуальным вопросам международного взаимодействия объединят специалистов из Египта, Ирана, Камеруна, Ливана, Мали, Намибии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР и других стран.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

https://ria.ru/20221108/mediaindustriya-1829966817.html

https://ria.ru/20221214/sputnik-1838696752.html

россия

ближний восток

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ближний восток, африка, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, брикс, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства