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В Приамурье школьного повара будут судить за массовое отравление детей - РИА Новости, 01.02.2023
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В Приамурье школьного повара будут судить за массовое отравление детей
В Приамурье школьного повара будут судить за массовое отравление детей - РИА Новости, 01.02.2023
В Приамурье школьного повара будут судить за массовое отравление детей
Повара Ромненской школы в Приамурье будут судить за массовое отравление кишечной инфекцией детей, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:20
2023-02-01T12:20
происшествия
здоровье - общество
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Повара Ромненской школы в Приамурье будут судить за массовое отравление кишечной инфекцией детей, сообщает прокуратура Амурской области. Заражение 24 человек норовирусной инфекцией, большинство из которых - дети в возрасте от семи до 17 лет, произошло 21 октября 2022 года. Как выяснило областное управление Роспотребнадзора, ЧП произошло из-за женщины-повара, которая готовила еду несмотря на симптомы острой кишечной инфекции. "Прокурор Ромненского района направил в суд уголовное дело в отношении бывшего работника МОБУ "Ромненская СОШ". Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ромненский районный суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221020/povar-1824962820.html
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амурская область
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происшествия, здоровье - общество, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
12:20 01.02.2023
 
В Приамурье школьного повара будут судить за массовое отравление детей

В Приамурье повара Ромненской школы будут судить за массовое отравление детей инфекцией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Повара Ромненской школы в Приамурье будут судить за массовое отравление кишечной инфекцией детей, сообщает прокуратура Амурской области.
Заражение 24 человек норовирусной инфекцией, большинство из которых - дети в возрасте от семи до 17 лет, произошло 21 октября 2022 года. Как выяснило областное управление Роспотребнадзора, ЧП произошло из-за женщины-повара, которая готовила еду несмотря на симптомы острой кишечной инфекции.
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"Прокурор Ромненского района направил в суд уголовное дело в отношении бывшего работника МОБУ "Ромненская СОШ". Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ромненский районный суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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