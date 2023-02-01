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Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/pisma-1849029282.html
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки - РИА Новости, 01.02.2023
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:13
2023-02-01T17:13
специальная военная операция на украине
общество
артек
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба Международного детского центра "Артек". "Вкусные артековские посылки вместе с письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов передали российским военнослужащим. Защитники Родины для них – это пример отваги, мужества и патриотизма. Артековцы с чувством благодарности участвовали в акции поддержки военных. Они верят: чай с медом и долькой лимона укрепит иммунитет бойцов, а теплые слова передадут им артековское тепло", - говорится в сообщении. В частности, ребята написали для солдат письма, в которых рассказали о себе, о смене в "Артеке", поблагодарили и поддержали участников спецоперации. В посылках на фронт артековцы отправили лимоны и оливки, выращенные и собранные на территории детского лагеря.
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общество, артек, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артек, Дети
17:13 01.02.2023
 
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки

Артековцы передали бойцам в зону спецоперации письма и посылки с выращенными лимонами

© Фото : пресс-служба Международного детского центра "Артек"Посылка для военнослужащих - участников СВО, собранная артековцами
Посылка для военнослужащих - участников СВО, собранная артековцами - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Фото : пресс-служба Международного детского центра "Артек"
Посылка для военнослужащих - участников СВО, собранная артековцами
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба Международного детского центра "Артек".
"Вкусные артековские посылки вместе с письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов передали российским военнослужащим. Защитники Родины для них – это пример отваги, мужества и патриотизма. Артековцы с чувством благодарности участвовали в акции поддержки военных. Они верят: чай с медом и долькой лимона укрепит иммунитет бойцов, а теплые слова передадут им артековское тепло", - говорится в сообщении.
В частности, ребята написали для солдат письма, в которых рассказали о себе, о смене в "Артеке", поблагодарили и поддержали участников спецоперации. В посылках на фронт артековцы отправили лимоны и оливки, выращенные и собранные на территории детского лагеря.
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