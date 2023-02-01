https://ria.ru/20230201/pisma-1849029282.html

Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки

Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки - РИА Новости, 01.02.2023

Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки

Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:13

2023-02-01T17:13

2023-02-01T17:13

специальная военная операция на украине

общество

артек

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба Международного детского центра "Артек". "Вкусные артековские посылки вместе с письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов передали российским военнослужащим. Защитники Родины для них – это пример отваги, мужества и патриотизма. Артековцы с чувством благодарности участвовали в акции поддержки военных. Они верят: чай с медом и долькой лимона укрепит иммунитет бойцов, а теплые слова передадут им артековское тепло", - говорится в сообщении. В частности, ребята написали для солдат письма, в которых рассказали о себе, о смене в "Артеке", поблагодарили и поддержали участников спецоперации. В посылках на фронт артековцы отправили лимоны и оливки, выращенные и собранные на территории детского лагеря.

https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, артек, дети