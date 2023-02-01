https://ria.ru/20230201/pisma-1849029282.html
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки - РИА Новости, 01.02.2023
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:13
2023-02-01T17:13
2023-02-01T17:13
специальная военная операция на украине
общество
артек
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба Международного детского центра "Артек". "Вкусные артековские посылки вместе с письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов передали российским военнослужащим. Защитники Родины для них – это пример отваги, мужества и патриотизма. Артековцы с чувством благодарности участвовали в акции поддержки военных. Они верят: чай с медом и долькой лимона укрепит иммунитет бойцов, а теплые слова передадут им артековское тепло", - говорится в сообщении. В частности, ребята написали для солдат письма, в которых рассказали о себе, о смене в "Артеке", поблагодарили и поддержали участников спецоперации. В посылках на фронт артековцы отправили лимоны и оливки, выращенные и собранные на территории детского лагеря.
https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артек, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артек, Дети
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
Артековцы передали бойцам в зону спецоперации письма и посылки с выращенными лимонами
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости.
Артековцы передали российским военнослужащим – участникам специальной военной операции письма и посылки с выращенными лимонами и оливками, сообщает пресс-служба
Международного детского центра "Артек".
"Вкусные артековские посылки вместе с письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов передали российским военнослужащим. Защитники Родины для них – это пример отваги, мужества и патриотизма. Артековцы с чувством благодарности участвовали в акции поддержки военных. Они верят: чай с медом и долькой лимона укрепит иммунитет бойцов, а теплые слова передадут им артековское тепло", - говорится в сообщении.
В частности, ребята написали для солдат письма, в которых рассказали о себе, о смене в "Артеке", поблагодарили и поддержали участников спецоперации. В посылках на фронт артековцы отправили лимоны и оливки, выращенные и собранные на территории детского лагеря.