https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html

СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком

СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком - РИА Новости, 01.02.2023

СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких киевских строительных компаниях, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:24

2023-02-01T17:24

2023-02-01T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

виктор медведчук

киев

ситуация в днр и лнр

тарас козак

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких киевских строительных компаниях, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом Тарасом Козаком по подозрению в уклонении от санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), ЕС и США. "Служба безопасности Украины провела серию обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Названия и количество компаний, попавших во внимание СБУ, не называется, отмечается лишь, что, по данным ведомства, корпоративные права нескольких компаний-застройщиков выкупались офшорными предприятиями и неназванными российскими банками, благодаря чему подсанкционные владельцы предприятий могли продолжать получать прибыль от украинских активов. Отмечается, что помимо Медведчука и Козака в схемах были замешаны еще несколько неназванных иностранцев. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20230201/obysk-1848949371.html

https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html

https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847493078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, виктор медведчук, киев, ситуация в днр и лнр, тарас козак