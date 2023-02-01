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СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком - РИА Новости, 01.02.2023
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СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком
СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком - РИА Новости, 01.02.2023
СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком
Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких киевских строительных компаниях, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:24
2023-02-01T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
виктор медведчук
киев
ситуация в днр и лнр
тарас козак
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких киевских строительных компаниях, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом Тарасом Козаком по подозрению в уклонении от санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), ЕС и США. "Служба безопасности Украины провела серию обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Названия и количество компаний, попавших во внимание СБУ, не называется, отмечается лишь, что, по данным ведомства, корпоративные права нескольких компаний-застройщиков выкупались офшорными предприятиями и неназванными российскими банками, благодаря чему подсанкционные владельцы предприятий могли продолжать получать прибыль от украинских активов. Отмечается, что помимо Медведчука и Козака в схемах были замешаны еще несколько неназванных иностранцев. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20230201/obysk-1848949371.html
https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, виктор медведчук, киев, ситуация в днр и лнр, тарас козак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Виктор Медведчук, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Тарас Козак
17:24 01.02.2023
 
СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком

СБУ провела обыски в киевских строительных компаниях, якобы связанных с Медведчуком

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких киевских строительных компаниях, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом Тарасом Козаком по подозрению в уклонении от санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), ЕС и США.
"Служба безопасности Украины провела серию обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Названия и количество компаний, попавших во внимание СБУ, не называется, отмечается лишь, что, по данным ведомства, корпоративные права нескольких компаний-застройщиков выкупались офшорными предприятиями и неназванными российскими банками, благодаря чему подсанкционные владельцы предприятий могли продолжать получать прибыль от украинских активов. Отмечается, что помимо Медведчука и Козака в схемах были замешаны еще несколько неназванных иностранцев.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
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СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныВиктор МедведчукКиевСитуация в ДНР и ЛНРТарас Козак
 
 
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