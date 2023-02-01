СБУ обыскала киевские строительные компании, якобы связанные с Медведчуком
СБУ провела обыски в киевских строительных компаниях, якобы связанных с Медведчуком
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в нескольких киевских строительных компаниях, якобы связанных с политиком Виктором Медведчуком и экс-депутатом Тарасом Козаком по подозрению в уклонении от санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), ЕС и США.
"Служба безопасности Украины провела серию обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Названия и количество компаний, попавших во внимание СБУ, не называется, отмечается лишь, что, по данным ведомства, корпоративные права нескольких компаний-застройщиков выкупались офшорными предприятиями и неназванными российскими банками, благодаря чему подсанкционные владельцы предприятий могли продолжать получать прибыль от украинских активов. Отмечается, что помимо Медведчука и Козака в схемах были замешаны еще несколько неназванных иностранцев.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В октябре 2022 года СНБО одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.