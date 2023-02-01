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Главу налоговой службы Киева заподозрили в многомиллионных теневых сделках - РИА Новости, 01.02.2023
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Главу налоговой службы Киева заподозрили в многомиллионных теневых сделках
Главу налоговой службы Киева заподозрили в многомиллионных теневых сделках - РИА Новости, 01.02.2023
Главу налоговой службы Киева заподозрили в многомиллионных теневых сделках
При обыске у руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, нашли около 160 тысяч... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:08
2023-02-01T15:08
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. При обыске у руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, нашли около 160 тысяч долларов, 2,2 тысячи евро, автомобили и элитные часы, сообщили в среду в госбюро расследований (ГБР) Украины. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств. В свою очередь издание "Страна" писало, что при обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и мечта заработать миллион долларов. "Работники ГБР разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По данным ведомства, также обвиняемая через доверенных лиц внедряла схемы по завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах. "Также оперативники ГБР исследуют образ жизни и. о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно один миллион долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, две машины стоимостью примерно 150 тысяч долларов США", - отметили в ГБР. В ведомстве заявили, что чиновница пользуется дорогими украшениями, исключительно брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. "В рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. Во время следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и другое", - добавили в госбюро.
https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
15:08 01.02.2023
 
Главу налоговой службы Киева заподозрили в многомиллионных теневых сделках

ГБР нашла при обыске у главы налоговой Киева Датий элитные дома, часы и автомобили

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. При обыске у руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, нашли около 160 тысяч долларов, 2,2 тысячи евро, автомобили и элитные часы, сообщили в среду в госбюро расследований (ГБР) Украины.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств.
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В свою очередь издание "Страна" писало, что при обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и мечта заработать миллион долларов.
"Работники ГБР разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
По данным ведомства, также обвиняемая через доверенных лиц внедряла схемы по завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведению предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах.
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"Также оперативники ГБР исследуют образ жизни и. о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно один миллион долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, две машины стоимостью примерно 150 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.
В ведомстве заявили, что чиновница пользуется дорогими украшениями, исключительно брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.
"В рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, работники ГБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. Во время следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и другое", - добавили в госбюро.
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