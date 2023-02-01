https://ria.ru/20230201/obysk-1848949371.html

У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний

У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний - РИА Новости, 01.02.2023

У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний

При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:44

2023-02-01T13:44

2023-02-01T13:44

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украина

киев

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и мечта заработать миллион долларов, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua". Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств. "В том числе обыски прошли у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы. В числе пожеланий - сумочка "Гермес", часы "Брегет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов", - пишет издание, выложив фотографии списка, сделанные при обыске.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев