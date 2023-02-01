Рейтинг@Mail.ru
У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/obysk-1848949371.html
У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний
У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний - РИА Новости, 01.02.2023
У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний
При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:44
2023-02-01T13:44
в мире
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и мечта заработать миллион долларов, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua". Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств. "В том числе обыски прошли у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы. В числе пожеланий - сумочка "Гермес", часы "Брегет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов", - пишет издание, выложив фотографии списка, сделанные при обыске.
https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
13:44 01.02.2023
 
У чиновницы налоговой в Киеве при обыске нашли список желаний

"Страна.ua": у и.о. главы налоговой инспекции Киева Датий при обыске нашли список желаний

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний", в числе которых сумка Hermes, часы Breguet и мечта заработать миллион долларов, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua".
Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением налоговиками. Отмечается, что из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) государственных средств.
"В том числе обыски прошли у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы. В числе пожеланий - сумочка "Гермес", часы "Брегет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов", - пишет издание, выложив фотографии списка, сделанные при обыске.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время обыска в своем доме - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 11:44
Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала