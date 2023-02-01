https://ria.ru/20230201/logistika-1848981955.html

России нужна независимая логистическая система, считает эксперт

России нужна независимая логистическая система, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2023

России нужна независимая логистическая система, считает эксперт

России нужно создавать собственную логистическую систему для товарооборота с другими странами, в частности, развивать правильную портовую структуру, например, в РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:08

2023-02-01T15:08

2023-02-01T15:15

экономика

технологии

россия

евразийский экономический союз

снг

калининград

калининградская область

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России нужно создавать собственную логистическую систему для товарооборота с другими странами, в частности, развивать правильную портовую структуру, например, в Калининграде, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. Ранее в среду издание РБК со ссылкой на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса сообщило о торговых "аномалиях" в странах СНГ. Как писало издание, экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в марте-ноябре 2022 года упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро), а экспорт европейских товаров в соседние с Россией страны (а именно в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) за то же время вырос на 48% (до 20,3 миллиарда евро). Как отмечает Федоткина, перераспределение потоков по некоторым видам товаров через третьи страны существует, но это промежуточное решение, которое выбрали импортеры в сложившихся условиях. Необходимо создавать "собственную независимую логистическую систему и продолжать формировать единую опорную сеть, увеличивать ее пропускную способность", считает эксперт. "Не стоит забывать, что в России есть сильная сторона - море, которая была недооценена до определённого момента. В нашей стране есть такой анклав как Калининград, который находится практически под двойными санкциями. Нужно создавать правильную портовую структуру в этом регионе", - сказала Федоткина. В декабре прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал о планах запустить в 2024 году международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. С учетом председательства России в ЕАЭС в этом году, по мнению Федоткиной, нужно развивать логистику с соседними дружественными странами, особенно с теми, кто входит в ЕАЭС. "Это позволит нашей стране сформировать единую транспортно-логистическую повестку, учитывая интересы всех заинтересованных сторон", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20230125/import-1847238377.html

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1848872556.html

https://ria.ru/20221226/logistika-1841292929.html

россия

калининград

калининградская область

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экономика, технологии, россия, евразийский экономический союз, снг, калининград, калининградская область, рбк (медиагруппа), антон алиханов