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России нужна независимая логистическая система, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2023
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России нужна независимая логистическая система, считает эксперт
России нужна независимая логистическая система, считает эксперт - РИА Новости, 01.02.2023
России нужна независимая логистическая система, считает эксперт
России нужно создавать собственную логистическую систему для товарооборота с другими странами, в частности, развивать правильную портовую структуру, например, в РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:08
2023-02-01T15:15
экономика
технологии
россия
евразийский экономический союз
снг
калининград
калининградская область
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России нужно создавать собственную логистическую систему для товарооборота с другими странами, в частности, развивать правильную портовую структуру, например, в Калининграде, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. Ранее в среду издание РБК со ссылкой на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса сообщило о торговых "аномалиях" в странах СНГ. Как писало издание, экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в марте-ноябре 2022 года упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро), а экспорт европейских товаров в соседние с Россией страны (а именно в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) за то же время вырос на 48% (до 20,3 миллиарда евро). Как отмечает Федоткина, перераспределение потоков по некоторым видам товаров через третьи страны существует, но это промежуточное решение, которое выбрали импортеры в сложившихся условиях. Необходимо создавать "собственную независимую логистическую систему и продолжать формировать единую опорную сеть, увеличивать ее пропускную способность", считает эксперт. "Не стоит забывать, что в России есть сильная сторона - море, которая была недооценена до определённого момента. В нашей стране есть такой анклав как Калининград, который находится практически под двойными санкциями. Нужно создавать правильную портовую структуру в этом регионе", - сказала Федоткина. В декабре прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал о планах запустить в 2024 году международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. С учетом председательства России в ЕАЭС в этом году, по мнению Федоткиной, нужно развивать логистику с соседними дружественными странами, особенно с теми, кто входит в ЕАЭС. "Это позволит нашей стране сформировать единую транспортно-логистическую повестку, учитывая интересы всех заинтересованных сторон", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20230125/import-1847238377.html
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россия
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экономика, технологии, россия, евразийский экономический союз, снг, калининград, калининградская область, рбк (медиагруппа), антон алиханов
Экономика, Технологии, Россия, Евразийский экономический союз, СНГ, Калининград, Калининградская область, РБК (медиагруппа), Антон Алиханов
15:08 01.02.2023 (обновлено: 15:15 01.02.2023)
 
России нужна независимая логистическая система, считает эксперт

Эксперт Федоткина: России надо развить независимую логистическую систему для товарооборота

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России нужно создавать собственную логистическую систему для товарооборота с другими странами, в частности, развивать правильную портовую структуру, например, в Калининграде, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.
Ранее в среду издание РБК со ссылкой на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса сообщило о торговых "аномалиях" в странах СНГ. Как писало издание, экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в марте-ноябре 2022 года упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до 36,3 миллиарда евро), а экспорт европейских товаров в соседние с Россией страны (а именно в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) за то же время вырос на 48% (до 20,3 миллиарда евро).
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Как отмечает Федоткина, перераспределение потоков по некоторым видам товаров через третьи страны существует, но это промежуточное решение, которое выбрали импортеры в сложившихся условиях. Необходимо создавать "собственную независимую логистическую систему и продолжать формировать единую опорную сеть, увеличивать ее пропускную способность", считает эксперт.
"Не стоит забывать, что в России есть сильная сторона - море, которая была недооценена до определённого момента. В нашей стране есть такой анклав как Калининград, который находится практически под двойными санкциями. Нужно создавать правильную портовую структуру в этом регионе", - сказала Федоткина.
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В декабре прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал о планах запустить в 2024 году международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области.
С учетом председательства России в ЕАЭС в этом году, по мнению Федоткиной, нужно развивать логистику с соседними дружественными странами, особенно с теми, кто входит в ЕАЭС. "Это позволит нашей стране сформировать единую транспортно-логистическую повестку, учитывая интересы всех заинтересованных сторон", - добавила эксперт.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЕвразийский экономический союзСНГКалининградКалининградская областьРБК (медиагруппа)Антон Алиханов
 
 
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