https://ria.ru/20230201/krasnoyarsk-1848919140.html

В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики

В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики - РИА Новости, 01.02.2023

В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики

На Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта, обсудят трансформацию российской экономики в новых реалиях, в том... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:29

2023-02-01T12:29

2023-02-01T12:36

красноярский край

красноярск

виктор потуремский

сибирский федеральный университет

сергей верещагин

арктика

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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. На Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта, обсудят трансформацию российской экономики в новых реалиях, в том числе изменение внешнеэкономических связей, развитие Сибири и Арктической зоны, импортозамещение и экологию, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. "В деловой программе КЭФ-2023 выделены несколько основных дискуссионных треков. Они посвящены трансформации экономики, в том числе применительно к сибирским регионам, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму", - говорится в сообщении. Заместитель главы краевого кабмина Сергей Верещагин отметил, что Красноярский экономический форум давно и прочно занял свое место на деловой карте страны. Ежегодно здесь обозначаются основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом. "Прошлый год ясно дал понять, что придется адаптироваться к работе в новых условиях, искать новые решения для устойчивости экономики. И КЭФ стал площадкой для поиска этих решений. В этой работе участвуют бизнес и власть, российские и зарубежные эксперты, представители научных кругов и институтов. В этом году мы посвятим форум развитию Сибири – опорного стратегического макрорегиона России, а также развороту экономики страны на Восток в новых геополитических реалиях", - сказал Верещагин. Отмечается, что российские эксперты подтвердили важность проведения форума, учитывая повышенное внимание федерального центра к развитию Сибири и "восточному вектору". По словам политолога генерального директора Центра стратегического проектирования Виктора Потуремского, геополитическое значение Красноярского края в новом развороте на Восток и в ситуации новых вызовов достаточно велико. "Вектор на Восток во многом является неизбежностью в условиях непреодолимой стены, барьеров, выстраиваемых Западом. Можно посмотреть, как у нас вырос товарооборот на восточном направлении, и вопрос развития инфраструктуры, торговых, производственных, промышленных отношений становится сейчас первоочередным", – цитирует Потуремского пресс-служба. По традиции, Красноярский экономический форум откроет молодежная площадка. Ее работа будет посвящена развитию кадрового потенциала до 2030 года. Новым форматом КЭФ станет гастрономическая программа, разработанная совместно с Институтом гастрономии СФУ и крупнейшими красноярскими ресторанными сетями.

https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html

красноярский край

красноярск

арктика

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красноярский край, красноярск, виктор потуремский, сибирский федеральный университет, сергей верещагин, арктика