Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/krasnoyarsk-1848919140.html
В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики
В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики - РИА Новости, 01.02.2023
В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики
На Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта, обсудят трансформацию российской экономики в новых реалиях, в том... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:29
2023-02-01T12:36
красноярский край
красноярск
виктор потуремский
сибирский федеральный университет
сергей верещагин
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783274573_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_868e67351ccd03268f070e81522e9197.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. На Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта, обсудят трансформацию российской экономики в новых реалиях, в том числе изменение внешнеэкономических связей, развитие Сибири и Арктической зоны, импортозамещение и экологию, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. "В деловой программе КЭФ-2023 выделены несколько основных дискуссионных треков. Они посвящены трансформации экономики, в том числе применительно к сибирским регионам, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму", - говорится в сообщении. Заместитель главы краевого кабмина Сергей Верещагин отметил, что Красноярский экономический форум давно и прочно занял свое место на деловой карте страны. Ежегодно здесь обозначаются основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом. "Прошлый год ясно дал понять, что придется адаптироваться к работе в новых условиях, искать новые решения для устойчивости экономики. И КЭФ стал площадкой для поиска этих решений. В этой работе участвуют бизнес и власть, российские и зарубежные эксперты, представители научных кругов и институтов. В этом году мы посвятим форум развитию Сибири – опорного стратегического макрорегиона России, а также развороту экономики страны на Восток в новых геополитических реалиях", - сказал Верещагин. Отмечается, что российские эксперты подтвердили важность проведения форума, учитывая повышенное внимание федерального центра к развитию Сибири и "восточному вектору". По словам политолога генерального директора Центра стратегического проектирования Виктора Потуремского, геополитическое значение Красноярского края в новом развороте на Восток и в ситуации новых вызовов достаточно велико. "Вектор на Восток во многом является неизбежностью в условиях непреодолимой стены, барьеров, выстраиваемых Западом. Можно посмотреть, как у нас вырос товарооборот на восточном направлении, и вопрос развития инфраструктуры, торговых, производственных, промышленных отношений становится сейчас первоочередным", – цитирует Потуремского пресс-служба. По традиции, Красноярский экономический форум откроет молодежная площадка. Ее работа будет посвящена развитию кадрового потенциала до 2030 года. Новым форматом КЭФ станет гастрономическая программа, разработанная совместно с Институтом гастрономии СФУ и крупнейшими красноярскими ресторанными сетями.
https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html
красноярский край
красноярск
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783274573_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_549771410f5499005d26cacde099bd17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярск, виктор потуремский, сибирский федеральный университет, сергей верещагин, арктика
Красноярский край, Красноярск, Виктор Потуремский, Сибирский федеральный университет, Сергей Верещагин, Арктика
12:29 01.02.2023 (обновлено: 12:36 01.02.2023)
 
В Красноярске на КЭФ обсудят новые реалии российской экономики

В Красноярске на КЭФ в марте обсудят новые реалии российской экономики

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. На Красноярском экономическом форуме (КЭФ), который пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта, обсудят трансформацию российской экономики в новых реалиях, в том числе изменение внешнеэкономических связей, развитие Сибири и Арктической зоны, импортозамещение и экологию, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
"В деловой программе КЭФ-2023 выделены несколько основных дискуссионных треков. Они посвящены трансформации экономики, в том числе применительно к сибирским регионам, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму", - говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 18:16
Над Красноярском пролетел метеор
Заместитель главы краевого кабмина Сергей Верещагин отметил, что Красноярский экономический форум давно и прочно занял свое место на деловой карте страны. Ежегодно здесь обозначаются основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом.
"Прошлый год ясно дал понять, что придется адаптироваться к работе в новых условиях, искать новые решения для устойчивости экономики. И КЭФ стал площадкой для поиска этих решений. В этой работе участвуют бизнес и власть, российские и зарубежные эксперты, представители научных кругов и институтов. В этом году мы посвятим форум развитию Сибири – опорного стратегического макрорегиона России, а также развороту экономики страны на Восток в новых геополитических реалиях", - сказал Верещагин.
Отмечается, что российские эксперты подтвердили важность проведения форума, учитывая повышенное внимание федерального центра к развитию Сибири и "восточному вектору". По словам политолога генерального директора Центра стратегического проектирования Виктора Потуремского, геополитическое значение Красноярского края в новом развороте на Восток и в ситуации новых вызовов достаточно велико.
"Вектор на Восток во многом является неизбежностью в условиях непреодолимой стены, барьеров, выстраиваемых Западом. Можно посмотреть, как у нас вырос товарооборот на восточном направлении, и вопрос развития инфраструктуры, торговых, производственных, промышленных отношений становится сейчас первоочередным", – цитирует Потуремского пресс-служба.
По традиции, Красноярский экономический форум откроет молодежная площадка. Ее работа будет посвящена развитию кадрового потенциала до 2030 года. Новым форматом КЭФ станет гастрономическая программа, разработанная совместно с Институтом гастрономии СФУ и крупнейшими красноярскими ресторанными сетями.
Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

Девушка устраивает ледяной фейерверк, выплескивая горячую воду в воздух в Красноярском крае
1 из 6

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

Девушка в стилизованном костюме коренных жителей Сибири на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
2 из 6

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

Электропоезд едет вдоль реки Енисей в окрестностях Красноярска
3 из 6

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

Участник клуба зимнего плавания Криофил обсыпал себя снегом после купания в Енисее при температуре воздуха -35 градусов Цельсия
4 из 6

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

Участник клуба зимнего плавания Криофил выходит на берег после купания в Енисее возле Коммунального моста при температуре воздуха -35 градусов Цельсия
5 из 6

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
6 из 6

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 6

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 6

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 6

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 6

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
 
Красноярский крайКрасноярскВиктор ПотуремскийСибирский федеральный университетСергей ВерещагинАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала