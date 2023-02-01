https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html
Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову
Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову - РИА Новости, 01.02.2023
Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову
У украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:44
2023-02-01T11:44
2023-02-01T16:20
в мире
украина
игорь коломойский
укртатнафта
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски, сообщило издание "Страна.ua".Следственные действия в доме бизнесмена вели сотрудники Службы безопасности Украины и бюро экономической безопасности.Позже в СБУ подтвердили, что обыски проводились по делу о хищениях в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые осуществлялись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Всего в деле десять эпизодов. Топ-менеджменту "Укртатнафты" и "Укрнафты" объявили о подозрениях.Обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.Сам бывший чиновник пояснил "Стране.ua", что сотрудников Госбюро расследований интересовал контракт на закупку разбившейся машины, они вели себя корректно. Обыск Аваков назвал "бессмысленно тупым".Растраты в ВСУКроме того, по данным издания "Украинская правда", в среду офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю главы государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.Источники издания рассказали, что Хмельницкого подозревают в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении ВСУ некачественными бронежилетами. Шаповалова — в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не получили средства индивидуальной защиты на сумму более миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко — в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов через злоупотребления и подлоги.Расследования против КоломойскогоВ середине сентября сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Украинские СМИ писали, что обвинений ему не предъявляли.В ноябре минувшего года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.После национализации предприятий Коломойский потерял больше половины своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, и утратил статус долларового миллиардера, писала украинская версия Forbes.По данным издания, "Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского.Крушение вертолета в БроварахВертолет, принадлежавший украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 18 января упал в жилом районе в Броварах в Киевской области возле детского сада и многоквартирного дома. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, их помощники и экипаж. Все они погибли. По данным Госслужбы по ЧС, всего жертвами крушения стали 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.В офисе президента Украины заявили, что чиновники летели в одну из горячих точек, где идут боевые действия.
https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, игорь коломойский, укртатнафта, служба безопасности украины
В мире, Украина, Игорь Коломойский, Укртатнафта, Служба безопасности Украины
11:44 01.02.2023 (обновлено: 16:20 01.02.2023)
Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову
СБУ проводит обыск в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
У украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски, сообщило издание "Страна.ua"
.
Следственные действия в доме бизнесмена вели сотрудники Службы безопасности Украины и бюро экономической безопасности.
"Источники "Страны" сообщают, что расследование идет по махинациям в "Укртатнафте
" и "Укрнафте
". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (более миллиарда долларов. — Прим. ред.) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы", — говорится в публикации.
Позже в СБУ подтвердили, что обыски проводились по делу о хищениях в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые осуществлялись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Всего в деле десять эпизодов. Топ-менеджменту "Укртатнафты" и "Укрнафты" объявили о подозрениях.
Обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах
, в котором погибло руководство МВД страны.
Сам бывший чиновник пояснил "Стране.ua", что сотрудников Госбюро расследований интересовал контракт на закупку разбившейся машины, они вели себя корректно. Обыск Аваков назвал "бессмысленно тупым".
Кроме того, по данным издания "Украинская правда", в среду офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю главы государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
Источники издания рассказали, что Хмельницкого подозревают в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении ВСУ некачественными бронежилетами. Шаповалова — в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не получили средства индивидуальной защиты на сумму более миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко — в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов через злоупотребления и подлоги.
Расследования против Коломойского
В середине сентября сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Украинские СМИ писали, что обвинений ему не предъявляли.
В ноябре минувшего года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО
Украины Алексей Данилов
, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.
После национализации предприятий Коломойский потерял больше половины своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, и утратил статус долларового миллиардера
, писала украинская версия Forbes
.
По данным издания, "Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского.
Крушение вертолета в Броварах
Вертолет, принадлежавший украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 18 января упал в жилом районе в Броварах в Киевской области
возле детского сада и многоквартирного дома. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский
, его первый заместитель Евгений Енин
, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, их помощники и экипаж. Все они погибли. По данным Госслужбы по ЧС, всего жертвами крушения стали 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
В офисе президента Украины заявили, что чиновники летели в одну из горячих точек, где идут боевые действия.