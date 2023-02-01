https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html

Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову

Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову - РИА Новости, 01.02.2023

Украинские силовики пришли с обысками к Коломойскому и Авакову

У украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:44

2023-02-01T11:44

2023-02-01T16:20

в мире

украина

игорь коломойский

укртатнафта

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски, сообщило издание "Страна.ua".Следственные действия в доме бизнесмена вели сотрудники Службы безопасности Украины и бюро экономической безопасности.Позже в СБУ подтвердили, что обыски проводились по делу о хищениях в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые осуществлялись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Всего в деле десять эпизодов. Топ-менеджменту "Укртатнафты" и "Укрнафты" объявили о подозрениях.Обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.Сам бывший чиновник пояснил "Стране.ua", что сотрудников Госбюро расследований интересовал контракт на закупку разбившейся машины, они вели себя корректно. Обыск Аваков назвал "бессмысленно тупым".Растраты в ВСУКроме того, по данным издания "Украинская правда", в среду офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю главы государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.Источники издания рассказали, что Хмельницкого подозревают в растрате более 107 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов) и обеспечении ВСУ некачественными бронежилетами. Шаповалова — в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения не получили средства индивидуальной защиты на сумму более миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Терещенко — в присвоении из казны 1,3 миллиона долларов через злоупотребления и подлоги.Расследования против КоломойскогоВ середине сентября сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Украинские СМИ писали, что обвинений ему не предъявляли.В ноябре минувшего года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.После национализации предприятий Коломойский потерял больше половины своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, и утратил статус долларового миллиардера, писала украинская версия Forbes.По данным издания, "Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского.Крушение вертолета в БроварахВертолет, принадлежавший украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 18 января упал в жилом районе в Броварах в Киевской области возле детского сада и многоквартирного дома. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, их помощники и экипаж. Все они погибли. По данным Госслужбы по ЧС, всего жертвами крушения стали 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.В офисе президента Украины заявили, что чиновники летели в одну из горячих точек, где идут боевые действия.

https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

https://ria.ru/20230124/krushenie-1847068284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, игорь коломойский, укртатнафта, служба безопасности украины