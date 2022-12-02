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Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров - РИА Новости, 02.12.2022
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Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров
Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров - РИА Новости, 02.12.2022
Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров
Украинский олигарх, предприниматель Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщается на сайте журнала. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:20
2022-12-02T16:20
в мире
игорь коломойский
украина
укртатнафта
укрнафта
кременчугский нефтеперерабатывающий завод
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский олигарх, предприниматель Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщается на сайте журнала.В прошлом году состояние бизнесмена оценивали в 1,8 миллиарда долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших украинцев. Зимой этого года достаток Коломойского достиг отметки 1,9 миллиарда, но после потери "Укрнафты" и "Укртатнафты" журнал оценил его активы в 850 миллионов.Киевские власти передали государству "Укрнафту" и "Укртатнафту" в ноябре. Первая компания — крупнейший производитель нефти в стране: в прошлом году она добыла 1,5 миллиона тонн. Также она владеет сетью из пятисот АЗС."Укртатнафте" принадлежит крупнейший на Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, простаивающий с марта.Власти национализировали оба предприятия из-за пассивности Коломойского в начале российской спецоперации — миллиардер в первые месяцы не выделял армии никаких средств, пишет Forbes со ссылкой на источники в офисе Зеленского и его партии.Летом предприниматель стал помогать ВСУ, однако власти обвинили его в уклонении от налогов, рассказал источник.Журнал приводит и другую версию, согласно которой олигарх решил скинуть на государство убыточные активы.
https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835915958.html
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в мире, игорь коломойский, украина, укртатнафта, укрнафта, кременчугский нефтеперерабатывающий завод, forbes
В мире, Игорь Коломойский, Украина, Укртатнафта, Укрнафта, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Forbes
16:20 02.12.2022
 
Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров

Коломойский выбыл из списка миллиардеров украинского Forbes

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский олигарх, предприниматель Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщается на сайте журнала.
В прошлом году состояние бизнесмена оценивали в 1,8 миллиарда долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших украинцев. Зимой этого года достаток Коломойского достиг отметки 1,9 миллиарда, но после потери "Укрнафты" и "Укртатнафты" журнал оценил его активы в 850 миллионов.
Киевские власти передали государству "Укрнафту" и "Укртатнафту" в ноябре. Первая компания — крупнейший производитель нефти в стране: в прошлом году она добыла 1,5 миллиона тонн. Также она владеет сетью из пятисот АЗС.
"Укртатнафте" принадлежит крупнейший на Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, простаивающий с марта.
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Власти национализировали оба предприятия из-за пассивности Коломойского в начале российской спецоперации — миллиардер в первые месяцы не выделял армии никаких средств, пишет Forbes со ссылкой на источники в офисе Зеленского и его партии.
Летом предприниматель стал помогать ВСУ, однако власти обвинили его в уклонении от налогов, рассказал источник.
Журнал приводит и другую версию, согласно которой олигарх решил скинуть на государство убыточные активы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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В миреИгорь КоломойскийУкраинаУкртатнафтаУкрнафтаКременчугский нефтеперерабатывающий заводForbes
 
 
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