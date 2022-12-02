https://ria.ru/20221202/kolomoyskiy-1835926138.html

Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров

Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров - РИА Новости, 02.12.2022

Коломойский выбыл из украинского списка долларовых миллиардеров

Украинский олигарх, предприниматель Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщается на сайте журнала. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:20

2022-12-02T16:20

2022-12-02T16:20

в мире

игорь коломойский

украина

укртатнафта

укрнафта

кременчугский нефтеперерабатывающий завод

forbes

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский олигарх, предприниматель Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщается на сайте журнала.В прошлом году состояние бизнесмена оценивали в 1,8 миллиарда долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших украинцев. Зимой этого года достаток Коломойского достиг отметки 1,9 миллиарда, но после потери "Укрнафты" и "Укртатнафты" журнал оценил его активы в 850 миллионов.Киевские власти передали государству "Укрнафту" и "Укртатнафту" в ноябре. Первая компания — крупнейший производитель нефти в стране: в прошлом году она добыла 1,5 миллиона тонн. Также она владеет сетью из пятисот АЗС."Укртатнафте" принадлежит крупнейший на Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, простаивающий с марта.Власти национализировали оба предприятия из-за пассивности Коломойского в начале российской спецоперации — миллиардер в первые месяцы не выделял армии никаких средств, пишет Forbes со ссылкой на источники в офисе Зеленского и его партии.Летом предприниматель стал помогать ВСУ, однако власти обвинили его в уклонении от налогов, рассказал источник.Журнал приводит и другую версию, согласно которой олигарх решил скинуть на государство убыточные активы.

https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835915958.html

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в мире, игорь коломойский, украина, укртатнафта, укрнафта, кременчугский нефтеперерабатывающий завод, forbes