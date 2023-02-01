https://ria.ru/20230201/khram-1848852298.html

Москва будет расширять духовное присутствие в других странах, заявили в МИД

Москва будет расширять духовное присутствие в других странах, заявили в МИД - РИА Новости, 01.02.2023

Москва будет расширять духовное присутствие в других странах, заявили в МИД

Москва намерена расширять духовное присутствие в дружественных странах, строить православные храмы в Юго-Восточной Азии и Африке, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:42

2023-02-01T08:42

2023-02-01T09:47

москва

юго-восточная азия

африка

в мире

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847109662_0:265:2560:1705_1920x0_80_0_0_a5865ceb78a21e0677ef4aea490a4512.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва намерена расширять духовное присутствие в дружественных странах, строить православные храмы в Юго-Восточной Азии и Африке, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Сейчас имеются планы по строительству православных церковных сооружений в странах Юго-Восточной Азии, а также в ряде стран Африки. В рамках своей компетенции МИД России будет оказывать этому процессу информационно-консультационное и иное сопровождение", - заявил дипломат."Россия рассматривает государства, которые не присоединились к оголтелой русофобской линии Запада, как регионы перспективного роста, и мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы духовное присутствие Русской православной церкви на этом пространстве только расширялось", - добавил он.Аскальдович подчеркнул, что Москва не рассматривает церковь как инструмент внешней политики, подобно Западу."Русское православие – наша традиционная религия, основанная на тысячелетних традициях и ценностях, и скажем так, носитель нашей "институциональной памяти". И мы заинтересованы в том, чтобы основы нашего восприятия мира, фундаментом которых является православие, широко распространялись в мире", - пояснил он.Дипломат добавил, что РПЦ продолжит и дальше развивать двусторонние связи с мировыми религиям, увеличивать количество своих храмов и приходов в зарубежье.Аскальдович напомнил, что в конце 2021 года после того, как в лоно РПЦ были приняты около 100 православных священников Александрийской православной церкви, несогласных с поддержкой украинских раскольников со стороны Александрийского патриархата, и был создан африканский Патриарший экзархат РПЦ, эта работа приобрела более целенаправленный и конкретный характер.Он отметил, что интерес к Африканскому континенту у РПЦ был всегда – там во все времена сохранялось позитивное отношение к России, проживает немало соотечественников."Со своей стороны, российские диппредставительства в рамках соответствующих компетенций готовы оказать РПЦ помощь в осуществлении ее миссии на Африканском континенте... Оказывается помощь в юридическом оформлении прав на религиозную деятельность, а также решении целого ряда организационно-бытовых вопросов. Безусловно, глобальная задача – перспективное строительство православных храмов на территории ряда государств, что потребует дополнительных договоренностей, солидных финансовых вложений и определенного времени", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848848887.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848849633.html

https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847995258.html

москва

юго-восточная азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, юго-восточная азия, африка, в мире