https://ria.ru/20230201/khischeniya-1848990935.html

СБУ раскрыла подробности хищений в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

СБУ раскрыла подробности хищений в "Укрнафте" и "Укртатнафте" - РИА Новости, 01.02.2023

СБУ раскрыла подробности хищений в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

СБУ заявила о раскрытии хищений на миллиард долларов в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые раньше принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:32

2023-02-01T15:32

2023-02-01T17:48

в мире

украина

игорь коломойский

укртатнафта

укрнафта

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. СБУ заявила о раскрытии хищений на миллиард долларов в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые раньше принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому."Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (около миллиарда долларов) бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что противоправные механизмы были связаны с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем", — говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в деле десять эпизодов, в том числе вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.Как утверждают в СБУ, хищения велись в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят компании, и по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных областях Украины."По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", — добавили в СБУ.По информации украинских СМИ, обыски, в частности, проводились в доме Игоря Коломойского. Он владел "Укрнафтой" и "Укртатнафтой" до того, как в ноябре минувшего года украинские власти национализировали эти компании среди других крупных предприятий.В сентябре сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели у Коломойского обыск в рамках дела о завладении имуществом "Укрнафты". Тогда у бизнесмена изъяли технику и документы, но обвинений ему не предъявляли."Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского, писала украинская версия Forbes. Из-за национализации он потерял больше половины своего состояния, которое в 2021 году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, и утратил статус долларового миллиардера."Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" — крупнейший производитель нефтепродуктов в стране.

https://ria.ru/20230131/opzzh-1848604306.html

https://ria.ru/20230201/obysk-1848981479.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848937934.html

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в мире, украина, игорь коломойский, укртатнафта, укрнафта, служба безопасности украины