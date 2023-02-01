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Казахстан назвал причину закрытия торгпредства в России - РИА Новости, 01.02.2023
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Казахстан назвал причину закрытия торгпредства в России
Казахстан назвал причину закрытия торгпредства в России - РИА Новости, 01.02.2023
Казахстан назвал причину закрытия торгпредства в России
Казахстан принял решение о закрытии торгового представительства в России в связи с оптимизацией работы государственных органов, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T19:59
2023-02-01T20:04
экономика
казахстан
россия
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АСТАНА, 1 фев - РИА Новости. Казахстан принял решение о закрытии торгового представительства в России в связи с оптимизацией работы государственных органов, сообщило в среду министерство торговли и интеграции республики. Ранее минторговли и интеграции Казахстана разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торговое представительство в России. "В рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в проекте постановления министерства торговли и интеграции республики. Согласно пресс-релизу, решение о закрытии торгпредства "связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов". "При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах", - отмечается в сообщении.
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экономика, казахстан, россия
Экономика, Казахстан, Россия
19:59 01.02.2023 (обновлено: 20:04 01.02.2023)
 
Казахстан назвал причину закрытия торгпредства в России

Казахстан решил закрыть торгпредставительство в России из-за оптимизации госорганов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаги России и Казахстана
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АСТАНА, 1 фев - РИА Новости. Казахстан принял решение о закрытии торгового представительства в России в связи с оптимизацией работы государственных органов, сообщило в среду министерство торговли и интеграции республики.
Ранее минторговли и интеграции Казахстана разместило на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торговое представительство в России.
"В рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в проекте постановления министерства торговли и интеграции республики.
Согласно пресс-релизу, решение о закрытии торгпредства "связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов".
"При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах", - отмечается в сообщении.
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