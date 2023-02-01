https://ria.ru/20230201/kazakhstan-1848974105.html

Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России - РИА Новости, 01.02.2023

Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

Минторг Казахстана выступил за закрытие торгового представительства республики в России, следует из документа, размещенного на портале законопроектов... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:55

2023-02-01T14:55

2023-02-01T16:10

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минторг Казахстана выступил за закрытие торгового представительства республики в России, следует из документа, размещенного на портале законопроектов. "Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в документе. В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.

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