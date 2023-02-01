14:55 01.02.2023 (обновлено: 16:10 01.02.2023)
Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России
Минторг Казахстана внес проект о закрытии торгового представительства в России
Флаг Казахстана. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минторг Казахстана выступил за закрытие торгового представительства республики в России, следует из документа, размещенного на портале законопроектов.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в документе.
В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.
"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в документе.
В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.
Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.
17 января, 17:17ТуризмКазахстан ужесточил правила пребывания иммигрантов