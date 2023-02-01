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Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России - РИА Новости, 01.02.2023
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Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России
Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России - РИА Новости, 01.02.2023
Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России
Минторг Казахстана выступил за закрытие торгового представительства республики в России, следует из документа, размещенного на портале законопроектов... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:55
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казахстан
россия
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минторг Казахстана выступил за закрытие торгового представительства республики в России, следует из документа, размещенного на портале законопроектов. "Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в документе. В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.
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казахстан, россия, в мире
Казахстан, Россия, В мире
14:55 01.02.2023 (обновлено: 16:10 01.02.2023)
 
Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

Минторг Казахстана внес проект о закрытии торгового представительства в России

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минторг Казахстана выступил за закрытие торгового представительства республики в России, следует из документа, размещенного на портале законопроектов.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — говорится в документе.

В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра страны от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, при этом его содержание не раскрывается. Публичные обсуждения проекта будут проходить в течение двух недель.
Постановление об учреждении торгового представительства правительства Казахстана в России приняли 19 ноября 2002 года.
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