https://ria.ru/20230201/golosovanie-1848989124.html
Единый день голосования состоится на новых территориях, заявила Матвиенко
Единый день голосования состоится на новых территориях, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.02.2023
Единый день голосования состоится на новых территориях, заявила Матвиенко
Единый день голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году, и на новых территориях в том числе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:28
2023-02-01T15:28
2023-02-01T15:28
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Единый день голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году, и на новых территориях в том числе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "День единого голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году, и, конечно же, состоится на новых территориях. Это полноценные субъекты Российской Федерации, это полноценные граждане России, и мы не можем лишать их права выбирать, права избираться", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов. Матвиенко добавила, что планируется "завершить формирование органов исполнительной власти, в частности, законодательной власти в этих двух субъектах, где её до этого не было". "Поэтому выборы, безусловно, состоятся и это не обсуждается. Другое дело, что, конечно, есть вопросы безопасности и выборы надо будет так организовать, чтобы не было никаких рисков для жизни и здоровья людей", - заключила председатель верхней палаты парламента. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. В этом году выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848961306.html
https://ria.ru/20230120/vybory-1846210845.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, валентина матвиенко, совет федерации рф, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Херсонская область , Запорожская область
Единый день голосования состоится на новых территориях, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила, что единый день голосования обязательно состоится на новых территориях