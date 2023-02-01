https://ria.ru/20230201/golodomor-1849028868.html

Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом

Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом - РИА Новости, 01.02.2023

Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом

Народное собрание (парламент) Болгарии признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:12

2023-02-01T17:12

2023-02-01T17:23

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голодомор на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНР). Последняя суббота ноября будет отмечаться как День памяти жертв Великого голода на Украине, говорится в резолюции. Согласно решению Народного собрания, отрицание или оправдание "голодомора" будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв. За постановление о "голодоморе" проголосовали 134 депутата, против выступили 26 депутатов из пророссийской партии "Возрождение". Фракция социалистов не участвовала в голосовании. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, болгария, голодомор на украине