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Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом - РИА Новости, 01.02.2023
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Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом
Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом - РИА Новости, 01.02.2023
Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом
Народное собрание (парламент) Болгарии признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:12
2023-02-01T17:23
в мире
украина
болгария
голодомор на украине
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНР). Последняя суббота ноября будет отмечаться как День памяти жертв Великого голода на Украине, говорится в резолюции. Согласно решению Народного собрания, отрицание или оправдание "голодомора" будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв. За постановление о "голодоморе" проголосовали 134 депутата, против выступили 26 депутатов из пророссийской партии "Возрождение". Фракция социалистов не участвовала в голосовании. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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в мире, украина, болгария, голодомор на украине
В мире, Украина, Болгария, Голодомор на Украине
17:12 01.02.2023 (обновлено: 17:23 01.02.2023)
 
Парламент Болгарии признал "голодомор" на Украине геноцидом

Парламент Болгарии принял резолюцию, осуждающую исполнителей "голодомора" на Украине

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНР).
Последняя суббота ноября будет отмечаться как День памяти жертв Великого голода на Украине, говорится в резолюции. Согласно решению Народного собрания, отрицание или оправдание "голодомора" будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв.
За постановление о "голодоморе" проголосовали 134 депутата, против выступили 26 депутатов из пророссийской партии "Возрождение". Фракция социалистов не участвовала в голосовании.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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