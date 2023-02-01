https://ria.ru/20230201/genom-1848891741.html
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных - РИА Новости, 01.02.2023
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных
Сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для подозреваемых и обвиняемых в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:29
2023-02-01T11:29
2023-02-01T11:29
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для подвергнутых административному аресту. В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. Закон наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Она может быть проведена органами предварительного следствия и органами дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или СК РФ. Документом закрепляются правила уничтожения геномной информации. По мнению законодателей, расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, позволит увеличить информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. Закон не противоречит Конституции РФ.
https://ria.ru/20230201/probatsiya-1848886391.html
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф, днк, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, ДНК, Следственный комитет России (СК РФ)
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных
Совфед одобрил закон об обязательной геномной регистрации для осужденных и подозреваемых
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для подвергнутых административному аресту.
В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.
Закон наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Она может быть проведена органами предварительного следствия и органами дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или СК
РФ.
Документом закрепляются правила уничтожения геномной информации.
По мнению законодателей, расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, позволит увеличить информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. Закон не противоречит Конституции РФ.