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Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных - РИА Новости, 01.02.2023
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Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных - РИА Новости, 01.02.2023
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных
Сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для подозреваемых и обвиняемых в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:29
2023-02-01T11:29
общество
россия
совет федерации рф
днк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для подвергнутых административному аресту. В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. Закон наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Она может быть проведена органами предварительного следствия и органами дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или СК РФ. Документом закрепляются правила уничтожения геномной информации. По мнению законодателей, расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, позволит увеличить информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. Закон не противоречит Конституции РФ.
https://ria.ru/20230201/probatsiya-1848886391.html
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общество, россия, совет федерации рф, днк, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, ДНК, Следственный комитет России (СК РФ)
11:29 01.02.2023
 
Совфед одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных

Совфед одобрил закон об обязательной геномной регистрации для осужденных и подозреваемых

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для подвергнутых административному аресту.
В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 11:15
Совфед одобрил закон о пробации
Закон наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Она может быть проведена органами предварительного следствия и органами дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел или СК РФ.
Документом закрепляются правила уничтожения геномной информации.
По мнению законодателей, расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, позволит увеличить информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. Закон не противоречит Конституции РФ.
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