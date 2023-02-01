https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848798280.html

Париж вновь решил повоевать против России

Париж вновь решил повоевать против России - РИА Новости, 01.02.2023

Париж вновь решил повоевать против России

Отправляясь в Москву, чтобы отметить с русскими 80-летие победы СССР в Сталинградской битве (юбилей будет праздноваться завтра), Пьер де Голль, несомненно,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:01

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Отправляясь в Москву, чтобы отметить с русскими 80-летие победы СССР в Сталинградской битве (юбилей будет праздноваться завтра), Пьер де Голль, несомненно, осознавал все последствия этого поступка. Сам приезд и его слова в поддержку действий России, сказанные чуть раньше, уже стоили ему остракизма в его же семье. "Пьер выражает свою собственную точку зрения, мы с ней не согласны", — заявил его брат Ив, который по сложившейся традиции выступает своего рода представителем династии основателя Пятой республики.Но хранителем памяти деда, который один (и преданный ему ординарец) осмелился бросить вызов вермахту, гестапо, правительству Виши, как и немедленно пожелавшими записаться в коллаборанты к нацистам соотечественникам, то есть предателям интересов Франции, в Москве выступил младший внук Шарля де Голля.Его выступление на круглом столе, посвященном событию, переломившему ход и Великой Отечественной, и Второй мировой войны, сегодня выглядит и ощущается так же, как и воззвание его деда, сказавшего 18-го июня 1940 года, когда Франция сложила оружие перед германским нацизмом, что от происходящего "зависит судьба мира".Пьер де Голль использовал схожую риторику, предложив для начала "урезонить американцев" в конфликте на Украине.Он добавил, что, по его мнению, вслед за поставками танков Киеву может достаться и более мощное оружие, что увеличивает риски третьей мировой войны. И оказался прав. Словно в воду глядел.Ровно в момент, когда Пьер де Голль вчера выступал в Москве, излагая свои взгляды на то, куда может привести дальнейшая эскалация конфликта, в Елисейском дворце Макрон принимал главу украинского оборонного ведомства. Вслед за тяжелым наземным вооружением Киев хочет получить от стран НАТО подкрепление и в воздухе. Речь, как нетрудно догадаться, о перспективе поставок истребителей. И на это желание Макрон ответил в присущей ему манере. "Ничего нельзя исключать", — заявил он еще в понедельник."Это может привести к третьей мировой войне", — предупреждает Пьер де Голль, отлично зная, что его услышат. Там, где надо, и те, кому надо.Услышат, но ухом не поведут, потому что сегодня — в отличие от эпохи, когда его дед вначале в одиночку, потом с помощью соратников, среди которых был и Сталин, и французские коммунисты, начал организовывать и движение Сопротивления внутри страны, и армейские подразделения под эгидой "Сражающейся Франции", — Россия объявлена главным врагом, в общественном сознании сделано все, чтобы ее приравнять к нацистской Германии.Для деда Пьера де Голля, сегодняшнего московского гостя и друга России, военное братство с СССР было принципиальной политической задачей. Шарль де Голль еще в самом тяжелом для нас 1942 году обратился к Москве с предложением организовать авиаэскадрилью, в которой бы служили французские летчики и авиамеханики обеих стран.Все французы были добровольцами. Они летали на советских самолетах. Показывая чудеса мужества и самопожертвования. Эти французы, настоящие патриоты своей страны, прошли главные баталии Великой Отечественной. Они сражались в Курской битве. Они участвовали в операции по освобождению Белоруссии. Они громили германских нацистов в Восточной Пруссии. За ними, бравыми и мужественными парнями, — свыше пяти тысяч боевых вылетов и 900 воздушных боев. В которых они гибли вместе со своими русскими братьями по оружию.Все вот это сейчас Макрон и Ко втоптали в грязь, подпылив для красоты песочком забвения, дружбу, фронтовое товарищество, пролитую кровь и память о героях. Собственных же соотечественниках.Что это: беспамятство или политическая конъюнктура момента? Или просто страшно пойти против мейнстрима, насыщенного русофобией, не позволяющего смотреть даже на историю своей родины объективно?Чтобы понять, что именно победа России в Сталинграде позволила Сталину в очередной раз поднять вопрос об открытии второго фронта и доказать, сломав аргументы Черчилля, что начинать освобождать от гитлеризма Западную Европу следует с севера Франции, а не с востока Балкан.Впрочем, это сейчас неважно.Франция, сама того не заметив, вступила на путь, от которого ее предостерегал де Голль. Генерал полагал, что основа общеевропейской безопасности — это вовсе не НАТО. Из военного командования (сохранив членство в консультативном политическом Совете) он вышел, что позволило ему, кстати, отклонить просьбу американцев о размещении военных баз на территории страны. Для Шарля де Голля фундамент европейского благополучия, стабильности и безопасности основывался на крепких связях с СССР. Несмотря на имевшиеся идеологические разногласия, споры и конфликты, дружба с нашей страной для голлистской внешней политики была даже важнее отношений с Германией. Поскольку сами размеры нашей страны, ее ресурсы, трудолюбие русских, близость культурных связей диктовали именно такую стратегию.Именно эта стратегия и принесла Франции те самые тридцать лет процветания, о котором сегодня французы могут только мечтать. Именно она дала французам возможность обладать на зависть всем остальным едва ли не лучшей в Европе системой распределения социальных благ, а уж то, что французская система здравоохранения — калька с той, что была придумана академиком Семашко, не знает только ленивый.Но и Франция — та Франция, независимая, свободная от американского диктата и от нынешней общеевропейской политкорректности, позволяющей добиваться успеха лишь бездарным конформистам, дала нашей стране не меньше.Пьер де Голль приехал в Москву еще и для того, чтобы, взяв пример с деда, который, пусть и в одиночку вначале, в итоге оказался прав с исторической точки зрения, предостеречь нынешнего хозяина Елисейского дворца, что он, именно он, уже подвел своими решениями Францию к пропасти.Чтобы избежать катастрофы, внук генерала заявил прямо и четко, не прячась за межумочными формулировками, что "только через диалог, а затем через совместное сотрудничество и взаимопонимание мы сможем прийти к стабильному и устойчивому миру с гарантиями безопасности, чтобы этот конфликт разрешился", добавив: "Я бы хотел, чтобы Макрон не был исключен из переговорного процесса более весомыми игроками и чтобы эскалация с поставками вооружений, за которую мы платим высокую цену, прекратилась".Ответ нынешних властей Пьеру де Голлю не заставил себя долго ждать.Как сообщил глава Министерства обороны Франции, Париж намерен отправить на Украину дополнительно еще 12 самоходных гаубиц "Цезарь" в дополнение к уже полученными Киевом 18 орудиям. Таким образом, Франция рассталась примерно с половиной из имевшихся (76 штук) у нее вооружений этого типа.Все дальнейшие обоснования в пользу "мира и прогресса" — не что иное, как игра и бисер и жонглирование лозунгами. А если точнее — надругательство и над здравым смыслом, и над инстинктом самосохранения, и над общей памятью павших.Когда чужая идеологема, а не интересы собственной страны диктуют политикам поступки, то плохо это обычно заканчивается и для государств, и для самих политиков, и для мира в целом.Пьер де Голль попытался об этом напомнить, его, судя по всему, не услышали. Ну а дальше ход за Россией. Теперь она будет решать, как именно отреагировать на новые и неприкрытые угрозы.Пусть только потом те, кто в итоге проиграет, не скулят от страха и не говорят, что они все не так поняли.У Истории своя логика, и не усвоившие — и, самое главное, не усвоившие вовремя — ее уроки политики могут оказаться не просто на обочине, а свалиться в канаву позора и забвения.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848756132.html

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авторы, франция, россия, москва, шарль де голль, нато