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Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
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Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО
Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023
Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит положительно на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если Финляндия займет адекватную позицию. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T22:58
2023-02-01T23:03
в мире
финляндия
швеция
турция
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
пекка хаависто
нато
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит положительно на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если Финляндия займет адекватную позицию. В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
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в мире, финляндия, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, пекка хаависто, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, НАТО
22:58 01.02.2023 (обновлено: 23:03 01.02.2023)
 
Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО

Эрдоган: Турции положительно ответит на заявку Финляндии в НАТО при ее адекватной позиции

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит положительно на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если Финляндия займет адекватную позицию.
В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет.

"Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, в процессе с Хельсинки у нас нет больших проблем. Если Финляндия продолжит эту позицию, наш ответ также будет адекватным", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 22:27
Эрдоган однозначно высказался о позиции Турции по членству Швеции в НАТО
 
В миреФинляндияШвецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуПекка ХаавистоНАТО
 
 
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