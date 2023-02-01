https://ria.ru/20230201/erdogan-1849102989.html

Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО

Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО - РИА Новости, 01.02.2023

Эрдоган повторил Финляндии условия для вступления в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит положительно на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если Финляндия займет адекватную позицию. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:58

2023-02-01T22:58

2023-02-01T23:03

в мире

финляндия

швеция

турция

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

пекка хаависто

нато

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АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит положительно на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если Финляндия займет адекватную позицию. В среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не видит решительных шагов от Швеции по выполнению обязательств, взятых перед Анкарой по членству в НАТО. В этот же день президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что Анкара положительно смотрит на членство Финляндии в НАТО, на членство Швеции – нет. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230201/nato-1849099231.html

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Евгения Нефедова

в мире, финляндия, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, пекка хаависто, нато