https://ria.ru/20230201/ege-1848832213.html

Московские 11-классники переходят на новый формат подготовки к ЕГЭ

Московские 11-классники переходят на новый формат подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 01.02.2023

Московские 11-классники переходят на новый формат подготовки к ЕГЭ

Одиннадцатиклассники большинства столичных школ с 1 февраля переходят на новый формат подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), теперь школьники... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T01:51

2023-02-01T01:51

2023-02-01T09:23

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одиннадцатиклассники большинства столичных школ с 1 февраля переходят на новый формат подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), теперь школьники будут более интенсивно изучать предметы, которые они выбрали для сдачи экзамена. Со среды в столичных школах стартует пилотный проект по гибким учебным планам. Как уточнили РИА Новости в департаменте образования Москвы, в проекте принимают участие 407 из 500 школ. Всю базовую учебную программу по непрофильным предметам ученики этих учреждений уже прошли до 1 февраля. В рамках нового проекта ученики будут посещать в группах практикумы по тем предметам, которые нужны им для поступления. Они позволят ребятам подготовиться к самой процедуре проведения экзамена, проработать сложные вопросы по предметам, а также систематизировать изученный материал. Так, на практикумах ученики будут разбирать задания ЕГЭ и смогут отработать любые проблемные темы. Группы для организации практикумов формируются в соответствии с уровнем подготовки школьников и их нацеленности на результат экзамена, для этого была проведена диагностика и "пробные ЕГЭ". При этом все школьники будут в своих прежних классах, а не группах изучать предметы, необходимые для развития личности и поддержания здоровья: математику, историю, обществознание, литературу и физкультуру. Обязательным для всех будет практикум по русскому языку. Ученики же профильных и предпрофессиональных классов продолжат изучать профильные предметы по программе до конца учебного года. Как подчеркивали в департаменте образования, график начала, окончания и продолжительность уроков остаются прежними, количество уроков в неделю по предметам также не увеличится. Там также отмечали, что данный формат подготовки к ЕГЭ был разработан по запросу родителей и учеников. Как показали результаты опроса родителей, во втором полугодии большинство 11-классников целенаправленно готовится к сдаче ЕГЭ, уделяя профильным для себя предметам гораздо больше внимания, чем непрофильным.

https://ria.ru/20230130/uchebnik-1848327587.html

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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ), россия, социальный навигатор, сн_образование