https://ria.ru/20230201/dzhonson-1849084217.html

Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия

Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия - РИА Новости, 01.02.2023

Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США передать Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:19

2023-02-01T20:19

2023-02-01T20:19

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США передать Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. "Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать", - заявил он в ходе своего выступления в Atlantic Council. Как объяснил Джонсон, "чем быстрее победят" украинцы, тем быстрее восстановится мировая экономика. Джонсон добавил, что поражение России является "жизненно важным" интересом всего Запада. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848755348.html

https://ria.ru/20230201/pro-1849042386.html

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в мире, украина, россия, великобритания, борис джонсон, сергей лавров, владимир путин, нато