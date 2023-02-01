https://ria.ru/20230201/deklaratsii-1848885034.html

Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев

Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев - РИА Новости, 01.02.2023

Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев

Совфед на заседании в среду одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T11:10

2023-02-01T11:10

2023-02-01T11:10

политика

россия

александр башкин

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.Член конституционного комитета СФ Александр Башкин ранее сказал РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, многие законодатели находятся под санкциями и нужно, чтобы данные политиков "не попали к врагу".Согласно документу, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.Закон также содержит поправки о непредоставлении деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.Одновременно законом устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта Российской Федерации может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.

https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html

https://ria.ru/20230125/dokhody-1847429113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, александр башкин, совет федерации рф