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Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев - РИА Новости, 01.02.2023
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Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев
Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев - РИА Новости, 01.02.2023
Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев
Совфед на заседании в среду одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:10
2023-02-01T11:10
политика
россия
александр башкин
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.Член конституционного комитета СФ Александр Башкин ранее сказал РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, многие законодатели находятся под санкциями и нужно, чтобы данные политиков "не попали к врагу".Согласно документу, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.Закон также содержит поправки о непредоставлении деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.Одновременно законом устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта Российской Федерации может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.
https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html
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политика, россия, александр башкин, совет федерации рф
Политика, Россия, Александр Башкин, Совет Федерации РФ
11:10 01.02.2023
 
Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев

Совфед одобрил закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.
Член конституционного комитета СФ Александр Башкин ранее сказал РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, многие законодатели находятся под санкциями и нужно, чтобы данные политиков "не попали к врагу".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Вчера, 03:14
"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях
Согласно документу, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.
Закон также содержит поправки о непредоставлении деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.
Одновременно законом устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта Российской Федерации может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.
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