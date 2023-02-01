https://ria.ru/20230201/byusty-1849094878.html
В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову
В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову - РИА Новости, 01.02.2023
В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову
Бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыли в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битвы,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:01
2023-02-01T15:01
2023-02-01T22:39
общество
волгоград
иосиф сталин (джугашвили)
георгий жуков
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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыли в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битвы, сообщает корреспондент РИА Новости. Три бюста расположены возле музея-панорамы "Сталинградская битва". На открытии памятников собрались сотни человек - жители города, юноармейцы, представили администрации региона и города. Снять белые покрывала доверили почетным жителям Волгограда Александру Струкову и Юрию Староватых. "Сегодня, в преддверии 2 февраля мы открываем три бюста выдающимся полководцам, архитекторам сталинградской победы - верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, первому его заместителю на период Сталинградской битвы Георгию Константиновичу Жукову и начальнику генерального штаба на период Сталинградской битвы Александру Михайловичу Василевскому", - сказал на церемонии открытия председатель областного совета ветеранов Александр Блошкин. Бронзовые бюсты созданы волгоградским художником Сергеем Щербаковым, на них изображены четыре звезды Героя Советского Союза у Жукова и две - у Василевского, а Сталин изображен в парадной военной форме. После окончания церемонии собравшиеся возложили цветы к бюстам. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html
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Памятники Сталину, Василевскому и Жукову открыли в Волгограде
В центре Волгограда в канун юбилея победы в Сталинградской битве открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову
2023-02-01T15:01
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общество, волгоград, иосиф сталин (джугашвили), георгий жуков
Общество, Волгоград, Иосиф Сталин (Джугашвили), Георгий Жуков
15:01 01.02.2023 (обновлено: 22:39 01.02.2023)
В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову
В Волгограде возле музея Сталинградской битвы открыли бюсты Сталину, Василевскому и Жукову
ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыли в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битвы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Три бюста расположены возле музея-панорамы "Сталинградская битва". На открытии памятников собрались сотни человек - жители города, юноармейцы, представили администрации региона и города. Снять белые покрывала доверили почетным жителям Волгограда Александру Струкову и Юрию Староватых.
"Сегодня, в преддверии 2 февраля мы открываем три бюста выдающимся полководцам, архитекторам сталинградской победы - верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, первому его заместителю на период Сталинградской битвы Георгию Константиновичу Жукову и начальнику генерального штаба на период Сталинградской битвы Александру Михайловичу Василевскому", - сказал на церемонии открытия председатель областного совета ветеранов Александр Блошкин.
Бронзовые бюсты созданы волгоградским художником Сергеем Щербаковым, на них изображены четыре звезды Героя Советского Союза у Жукова и две - у Василевского, а Сталин изображен в парадной военной форме.
После окончания церемонии собравшиеся возложили цветы к бюстам.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.