https://ria.ru/20230201/byusty-1849094878.html

В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову

В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову - РИА Новости, 01.02.2023

В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову

Бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыли в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битвы,... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:01

2023-02-01T15:01

2023-02-01T22:39

общество

волгоград

иосиф сталин (джугашвили)

георгий жуков

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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыли в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битвы, сообщает корреспондент РИА Новости. Три бюста расположены возле музея-панорамы "Сталинградская битва". На открытии памятников собрались сотни человек - жители города, юноармейцы, представили администрации региона и города. Снять белые покрывала доверили почетным жителям Волгограда Александру Струкову и Юрию Староватых. "Сегодня, в преддверии 2 февраля мы открываем три бюста выдающимся полководцам, архитекторам сталинградской победы - верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, первому его заместителю на период Сталинградской битвы Георгию Константиновичу Жукову и начальнику генерального штаба на период Сталинградской битвы Александру Михайловичу Василевскому", - сказал на церемонии открытия председатель областного совета ветеранов Александр Блошкин. Бронзовые бюсты созданы волгоградским художником Сергеем Щербаковым, на них изображены четыре звезды Героя Советского Союза у Жукова и две - у Василевского, а Сталин изображен в парадной военной форме. После окончания церемонии собравшиеся возложили цветы к бюстам. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html

https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847608236.html

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Памятники Сталину, Василевскому и Жукову открыли в Волгограде В центре Волгограда в канун юбилея победы в Сталинградской битве открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову 2023-02-01T15:01 true PT1M05S

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общество, волгоград, иосиф сталин (джугашвили), георгий жуков