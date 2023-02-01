https://ria.ru/20230201/but-1849085593.html

В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах

В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах - РИА Новости, 01.02.2023

В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах

Член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Сергей Каргинов уверен, что партия поддержит решение о выдвижении Виктора Бута на любых выборах, в том числе предстоящих в... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T20:27

2023-02-01T20:27

2023-02-01T20:27

политика

сша

виктор бут

россия

бриттни грайнер

абу-даби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838862730_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_0d70a434ea5c9d80e53671dca460b696.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Сергей Каргинов уверен, что партия поддержит решение о выдвижении Виктора Бута на любых выборах, в том числе предстоящих в регионах осенью 2023 года. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний. "Сейчас он (Виктор Бут) гражданин России, член ЛДПР. Если первое у него есть с рождения, то в партию он вступил совершенно осознанно, понимая, что может принести пользу своей родине, на которой он не был 15 лет. Имея эти два статуса Виктор Анатольевич имеет полное право выдвигаться от ЛДПР в любые органы власти. Его державные взгляды полностью соответствуют именно программе ЛДПР. И если он примет такое решение, уверен, оно будет поддержано всеми активистами и руководством партии", - рассказал Каргинов РИА Новости. Также он отметил, что большая геополитика - это "борьба внешних разведок крупных держав". "И в этой стратегической свалке всегда есть люди, которые выполняют деликатные задачи, поставленные руководством государства. Эти люди зачастую становятся заложниками ситуации и вынуждены идти на серьезные риски, без прикрытия государства. В случае провала их, конечно, пытаются вернуть на родину, но это получается не всегда и не всегда этому придают элементы публичности", - рассказал Каргинов. По его словам, история Бута получила серьезное освещение. При этом американцы, поправ все международные нормы, фактически выкрали его из третьей страны, но он выдержал, и Россия смогла вызволить его из "лап американских спецслужб", рассказал парламентарий. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в США.

https://ria.ru/20221215/but-1838878538.html

https://ria.ru/20221209/but-1837413947.html

https://ria.ru/20221210/but-1837744685.html

сша

россия

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, виктор бут, россия, бриттни грайнер, абу-даби