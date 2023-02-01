Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230201/but-1849085593.html
В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах
В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах - РИА Новости, 01.02.2023
В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах
Член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Сергей Каргинов уверен, что партия поддержит решение о выдвижении Виктора Бута на любых выборах, в том числе предстоящих в... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T20:27
2023-02-01T20:27
политика
сша
виктор бут
россия
бриттни грайнер
абу-даби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838862730_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_0d70a434ea5c9d80e53671dca460b696.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Сергей Каргинов уверен, что партия поддержит решение о выдвижении Виктора Бута на любых выборах, в том числе предстоящих в регионах осенью 2023 года. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний. "Сейчас он (Виктор Бут) гражданин России, член ЛДПР. Если первое у него есть с рождения, то в партию он вступил совершенно осознанно, понимая, что может принести пользу своей родине, на которой он не был 15 лет. Имея эти два статуса Виктор Анатольевич имеет полное право выдвигаться от ЛДПР в любые органы власти. Его державные взгляды полностью соответствуют именно программе ЛДПР. И если он примет такое решение, уверен, оно будет поддержано всеми активистами и руководством партии", - рассказал Каргинов РИА Новости. Также он отметил, что большая геополитика - это "борьба внешних разведок крупных держав". "И в этой стратегической свалке всегда есть люди, которые выполняют деликатные задачи, поставленные руководством государства. Эти люди зачастую становятся заложниками ситуации и вынуждены идти на серьезные риски, без прикрытия государства. В случае провала их, конечно, пытаются вернуть на родину, но это получается не всегда и не всегда этому придают элементы публичности", - рассказал Каргинов. По его словам, история Бута получила серьезное освещение. При этом американцы, поправ все международные нормы, фактически выкрали его из третьей страны, но он выдержал, и Россия смогла вызволить его из "лап американских спецслужб", рассказал парламентарий. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в США.
https://ria.ru/20221215/but-1838878538.html
https://ria.ru/20221209/but-1837413947.html
https://ria.ru/20221210/but-1837744685.html
сша
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838862730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6649311aef4d45e17b869ad00acc62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, виктор бут, россия, бриттни грайнер, абу-даби
Политика, США, Виктор Бут, Россия, Бриттни Грайнер, Абу-Даби
20:27 01.02.2023
 
В ЛДПР выразили уверенность, что поддержат выдвижение Бута на любых выборах

Член высшего совета ЛДПР Каргинов: партия поддержит выдвижение Бута на любых выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Сергей Каргинов уверен, что партия поддержит решение о выдвижении Виктора Бута на любых выборах, в том числе предстоящих в регионах осенью 2023 года.
Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 13:41
Бут сообщил, что не планирует встречаться с президентом
"Сейчас он (Виктор Бут) гражданин России, член ЛДПР. Если первое у него есть с рождения, то в партию он вступил совершенно осознанно, понимая, что может принести пользу своей родине, на которой он не был 15 лет. Имея эти два статуса Виктор Анатольевич имеет полное право выдвигаться от ЛДПР в любые органы власти. Его державные взгляды полностью соответствуют именно программе ЛДПР. И если он примет такое решение, уверен, оно будет поддержано всеми активистами и руководством партии", - рассказал Каргинов РИА Новости.
Также он отметил, что большая геополитика - это "борьба внешних разведок крупных держав". "И в этой стратегической свалке всегда есть люди, которые выполняют деликатные задачи, поставленные руководством государства. Эти люди зачастую становятся заложниками ситуации и вынуждены идти на серьезные риски, без прикрытия государства. В случае провала их, конечно, пытаются вернуть на родину, но это получается не всегда и не всегда этому придают элементы публичности", - рассказал Каргинов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 11:04
Песков пожелал Виктору Буту скорейшей реабилитации
По его словам, история Бута получила серьезное освещение. При этом американцы, поправ все международные нормы, фактически выкрали его из третьей страны, но он выдержал, и Россия смогла вызволить его из "лап американских спецслужб", рассказал парламентарий.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, а затем вывезли в США.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 16:25
Бут рассказал о судебном процессе в США по его делу
 
ПолитикаСШАВиктор БутРоссияБриттни ГрайнерАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала