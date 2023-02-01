https://ria.ru/20230201/bolnitsa-1848949114.html

МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР

МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2023

МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР

Международный комитет Красного Креста (МККК) знает об инциденте в поселке Новоайдар в ЛНР, в организации подчеркнули, что удары по медицинским учреждениям... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:43

2023-02-01T13:43

2023-02-01T14:12

специальная военная операция на украине

международный комитет красного креста (мккк)

украинский демократический альянс за реформы (удар)

в мире

луганская народная республика

новоайдар

россия

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) знает об инциденте в поселке Новоайдар в ЛНР, в организации подчеркнули, что удары по медицинским учреждениям угрожают жизни мирных жителей."МККК осведомлен об ударах по Новоайдарской больнице в Луганской области, где у нас есть офис и развернуты бригады", — сказала РИА Новости пресс-секретарь МККК Фатима Сатор.Она также добавила, что удары по медицинским учреждениям и энергетической инфраструктуре ограничивают доступность жизненно важных услуг и еще больше подвергают опасности жизни мирных жителей, особенно в районах, расположенных вблизи линий фронта.По данным российского Минобороны, украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. В ведомстве напомнили, что удар по гражданскому объекту считается военным преступлением. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах. Власти "региона-шефа" —Тамбовской области — выразили готовность начать восстановительные работы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов.

https://ria.ru/20230131/novoaydar-1848722081.html

луганская народная республика

новоайдар

россия

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международный комитет красного креста (мккк), украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, луганская народная республика, новоайдар, россия, владимир путин