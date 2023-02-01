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МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/bolnitsa-1848949114.html
МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР
МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР - РИА Новости, 01.02.2023
МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР
Международный комитет Красного Креста (МККК) знает об инциденте в поселке Новоайдар в ЛНР, в организации подчеркнули, что удары по медицинским учреждениям... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:43
2023-02-01T14:12
специальная военная операция на украине
международный комитет красного креста (мккк)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
луганская народная республика
новоайдар
россия
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) знает об инциденте в поселке Новоайдар в ЛНР, в организации подчеркнули, что удары по медицинским учреждениям угрожают жизни мирных жителей."МККК осведомлен об ударах по Новоайдарской больнице в Луганской области, где у нас есть офис и развернуты бригады", — сказала РИА Новости пресс-секретарь МККК Фатима Сатор.Она также добавила, что удары по медицинским учреждениям и энергетической инфраструктуре ограничивают доступность жизненно важных услуг и еще больше подвергают опасности жизни мирных жителей, особенно в районах, расположенных вблизи линий фронта.По данным российского Минобороны, украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. В ведомстве напомнили, что удар по гражданскому объекту считается военным преступлением. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах. Власти "региона-шефа" —Тамбовской области — выразили готовность начать восстановительные работы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов.
https://ria.ru/20230131/novoaydar-1848722081.html
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международный комитет красного креста (мккк), украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, луганская народная республика, новоайдар, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Россия, Владимир Путин
13:43 01.02.2023 (обновлено: 14:12 01.02.2023)
 
МККК прокомментировал удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР

МККК: удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР поставил под угрозу жизни мирных жителей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) знает об инциденте в поселке Новоайдар в ЛНР, в организации подчеркнули, что удары по медицинским учреждениям угрожают жизни мирных жителей.
"МККК осведомлен об ударах по Новоайдарской больнице в Луганской области, где у нас есть офис и развернуты бригады", — сказала РИА Новости пресс-секретарь МККК Фатима Сатор.
Она также добавила, что удары по медицинским учреждениям и энергетической инфраструктуре ограничивают доступность жизненно важных услуг и еще больше подвергают опасности жизни мирных жителей, особенно в районах, расположенных вблизи линий фронта.
По данным российского Минобороны, украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. В ведомстве напомнили, что удар по гражданскому объекту считается военным преступлением.
"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

У здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

Табличка на здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

Упаковки с лекарствами в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

Коробка с одеждой в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах. Власти "региона-шефа" —Тамбовской области — выразили готовность начать восстановительные работы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов.
Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 16:25Специальная военная операция на Украине
В ООН заявили о расследовании удара ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В миреЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарРоссияВладимир Путин
 
 
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