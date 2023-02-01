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Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции
Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 01.02.2023
Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции
Более 20 тысяч человек остались без электричества в дагестанском Каспийске из-за технологического нарушения на подстанции, сообщила пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:15
2023-02-01T14:15
2023-02-01T14:16
происшествия
жкх
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч человек остались без электричества в дагестанском Каспийске из-за технологического нарушения на подстанции, сообщила пресс-служба минэнерго Дагестана. "Из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Каспийская ТЭЦ" без электричества остались свыше 20 тысяч потребителей в городе Каспийске. Ремонтно-восстановительные бригады уже устраняют места повреждений", — говорится в сообщении. По данным филиала "Россети - Северный Кавказ" – "Дагэнерго", энергоснабжение планируется восстановить к 15 часам.
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происшествия, жкх, каспийск, республика дагестан
Происшествия, ЖКХ, Каспийск, Республика Дагестан
14:15 01.02.2023 (обновлено: 14:16 01.02.2023)
Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции
Минэнерго: более 20 тысяч жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции