https://ria.ru/20230201/avariya-1848958685.html

Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции

Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 01.02.2023

Часть жителей Каспийска остались без света из-за аварии на подстанции

Более 20 тысяч человек остались без электричества в дагестанском Каспийске из-за технологического нарушения на подстанции, сообщила пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:15

2023-02-01T14:15

2023-02-01T14:16

происшествия

жкх

каспийск

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч человек остались без электричества в дагестанском Каспийске из-за технологического нарушения на подстанции, сообщила пресс-служба минэнерго Дагестана. "Из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Каспийская ТЭЦ" без электричества остались свыше 20 тысяч потребителей в городе Каспийске. Ремонтно-восстановительные бригады уже устраняют места повреждений", — говорится в сообщении. По данным филиала "Россети - Северный Кавказ" – "Дагэнерго", энергоснабжение планируется восстановить к 15 часам.

https://ria.ru/20230131/svet-1848648198.html

каспийск

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происшествия, жкх, каспийск, республика дагестан