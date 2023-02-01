https://ria.ru/20230201/avakov-1848908827.html

Аваков сообщил, что у него проводят обыски

Аваков сообщил, что у него проводят обыски - РИА Новости, 01.02.2023

Аваков сообщил, что у него проводят обыски

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T12:00

2023-02-01T12:00

2023-02-01T12:13

украина

в мире

арсен аваков

мвд украины

киевская область

бровары

денис монастырский

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах."Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - приводит слова Авакова украинское издание "Страна".Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.

https://ria.ru/20230119/vertolet-1845881828.html

украина

киевская область

бровары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, арсен аваков, мвд украины, киевская область, бровары, денис монастырский