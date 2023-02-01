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Аваков сообщил, что у него проводят обыски - РИА Новости, 01.02.2023
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Аваков сообщил, что у него проводят обыски
Аваков сообщил, что у него проводят обыски - РИА Новости, 01.02.2023
Аваков сообщил, что у него проводят обыски
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T12:00
2023-02-01T12:13
украина
в мире
арсен аваков
мвд украины
киевская область
бровары
денис монастырский
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах."Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - приводит слова Авакова украинское издание "Страна".Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
https://ria.ru/20230119/vertolet-1845881828.html
украина
киевская область
бровары
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украина, в мире, арсен аваков, мвд украины, киевская область, бровары, денис монастырский
Украина, В мире, Арсен Аваков, МВД Украины, Киевская область, Бровары, Денис Монастырский
12:00 01.02.2023 (обновлено: 12:13 01.02.2023)
 
Аваков сообщил, что у него проводят обыски

Аваков сообщил, что у него проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Арсен Аваков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах.
"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - приводит слова Авакова украинское издание "Страна".
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 09:27
Эксперт назвал возможную причину крушения вертолета в Броварах
 
УкраинаВ миреАрсен АваковМВД УкраиныКиевская областьБроварыДенис Монастырский
 
 
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