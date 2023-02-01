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На Западе идет фронтальная атака на все русское, заявили в МИД - РИА Новости, 01.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230201/ataka-1848838026.html
На Западе идет фронтальная атака на все русское, заявили в МИД
На Западе идет фронтальная атака на все русское, заявили в МИД - РИА Новости, 01.02.2023
На Западе идет фронтальная атака на все русское, заявили в МИД
После начала российской спецоперации на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T04:45
2023-02-01T09:51
в мире
россия
украина
русская православная церковь
владимир путин
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После начала российской спецоперации на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович."После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу", — подчеркнул дипломат.Он добавил, что православных священников заставляют однозначно осудить спецоперацию и политику президента Владимира Путина, разорвать отношения с РПЦ, перейти в лоно раскольнической церкви на Украине."Причем этот процесс разворачивался латентно, не исключая также и формы беспрецедентного открытого давления на каноническую церковь, как например, в прибалтийских государствах, в стремлении добиться закрепления за православными церквями этих стран автокефального статуса и, соответственно, отрыва от материнской православной церкви Московского патриархата", — заключил дипломат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича &gt;&gt;
https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848835185.html
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в мире, россия, украина, русская православная церковь, владимир путин, московский патриархат
В мире, Россия, Украина, Русская православная церковь, Владимир Путин, Московский Патриархат, Религия
04:45 01.02.2023 (обновлено: 09:51 01.02.2023)
 
На Западе идет фронтальная атака на все русское, заявили в МИД

МИД России: на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на РПЦ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После начала российской спецоперации на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович.
"После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу", — подчеркнул дипломат.
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Он добавил, что православных священников заставляют однозначно осудить спецоперацию и политику президента Владимира Путина, разорвать отношения с РПЦ, перейти в лоно раскольнической церкви на Украине.
"Причем этот процесс разворачивался латентно, не исключая также и формы беспрецедентного открытого давления на каноническую церковь, как например, в прибалтийских государствах, в стремлении добиться закрепления за православными церквями этих стран автокефального статуса и, соответственно, отрыва от материнской православной церкви Московского патриархата", — заключил дипломат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Читайте полный текст интервью Геннадия Аскальдовича >>
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