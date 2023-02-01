14:34 01.02.2023 (обновлено: 15:20 01.02.2023)
ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска
Марочко: российской армии осталось десять километров до полного окружения Артемовска
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
"Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. — Прим. ред.) <...> "в подкову". Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров", — сказал офицер.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи.
"Если даже они попытаются это сделать, для них это может обернуться катастрофой. Бегство из данного населенного пункта еще возможно, <...> более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери", — уточнил Марочко.
Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город.
Как сообщил сегодня помощник врио главы ДНР Ян Гагин, вооруженные силы нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром. По его словам, российские военные частично уже контролируют эту оставшуюся единственной дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку.
Гагин уточнил, что ситуация в Артемовске тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.