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ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска - РИА Новости, 01.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230201/artemovsk-1848964301.html
ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска
ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска - РИА Новости, 01.02.2023
ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска
Российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:34
2023-02-01T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи."Если даже они попытаются это сделать, для них это может обернуться катастрофой. Бегство из данного населенного пункта еще возможно, &lt;...&gt; более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери", — уточнил Марочко. Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город.Как сообщил сегодня помощник врио главы ДНР Ян Гагин, вооруженные силы нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром. По его словам, российские военные частично уже контролируют эту оставшуюся единственной дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку.Гагин уточнил, что ситуация в Артемовске тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html
артемовск
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, евгений пригожин, вооруженные силы украины, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин
14:34 01.02.2023 (обновлено: 15:20 01.02.2023)
 
ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска

Марочко: российской армии осталось десять километров до полного окружения Артемовска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
"Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. — Прим. ред.) <...> "в подкову". Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров", — сказал офицер.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи.
"Если даже они попытаются это сделать, для них это может обернуться катастрофой. Бегство из данного населенного пункта еще возможно, <...> более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери", — уточнил Марочко.
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Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город.
Как сообщил сегодня помощник врио главы ДНР Ян Гагин, вооруженные силы нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром. По его словам, российские военные частично уже контролируют эту оставшуюся единственной дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку.
Гагин уточнил, что ситуация в Артемовске тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.
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