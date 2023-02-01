https://ria.ru/20230201/artemovsk-1848964301.html

ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска

ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска - РИА Новости, 01.02.2023

ВС России осталось десять километров до полного окружения Артемовска

Российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T14:34

2023-02-01T14:34

2023-02-01T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российским войскам осталось пройти несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи."Если даже они попытаются это сделать, для них это может обернуться катастрофой. Бегство из данного населенного пункта еще возможно, <...> более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери", — уточнил Марочко. Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город.Как сообщил сегодня помощник врио главы ДНР Ян Гагин, вооруженные силы нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между Артемовском и Часовым Яром. По его словам, российские военные частично уже контролируют эту оставшуюся единственной дорогу, по которой Киев еще может снабжать свою группировку.Гагин уточнил, что ситуация в Артемовске тяжелая, ВСУ каждый день теряют там сотни военнослужащих.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. В последние недели там идут ожесточенные бои. Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, освобождение города пресечет украинское наступление на любом направлении.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, евгений пригожин, вооруженные силы украины, ян гагин