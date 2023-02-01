https://ria.ru/20230201/akter-1848991437.html
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова - РИА Новости, 01.02.2023
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова
В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:37
2023-02-01T15:37
2023-02-01T15:37
культура
новости культуры
борис щербаков
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684798_0:449:2844:2048_1920x0_80_0_0_32bd911428ab8397251587a12a4d3bf0.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru. По данным издания, артисту стало плохо на репетиции постановки "Свободная пара" на сцене Выборгского дворца культуры."Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована на сайте. Билеты действительны", — говорится на сайте ДК.Борису Щербакову 73 года. Он известен по ролям в проектах "Следствие ведут Знатоки", "Марш Турецкого", "Убойная сила", "Легенда № 17" и других.
https://ria.ru/20230130/drozdov-1848331201.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756684798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_520a41c8673b4923746e670bfd60d93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, борис щербаков, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Борис Щербаков, Санкт-Петербург
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова
СМИ: в Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, которому стало плохо на репетиции