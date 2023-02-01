https://ria.ru/20230201/akter-1848991437.html

В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова

В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова - РИА Новости, 01.02.2023

В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова

В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:37

2023-02-01T15:37

2023-02-01T15:37

культура

новости культуры

борис щербаков

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru. По данным издания, артисту стало плохо на репетиции постановки "Свободная пара" на сцене Выборгского дворца культуры."Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована на сайте. Билеты действительны", — говорится на сайте ДК.Борису Щербакову 73 года. Он известен по ролям в проектах "Следствие ведут Знатоки", "Марш Турецкого", "Убойная сила", "Легенда № 17" и других.

https://ria.ru/20230130/drozdov-1848331201.html

санкт-петербург

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, борис щербаков, санкт-петербург