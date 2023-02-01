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В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова - РИА Новости, 01.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230201/akter-1848991437.html
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова - РИА Новости, 01.02.2023
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова
В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:37
2023-02-01T15:37
культура
новости культуры
борис щербаков
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru. По данным издания, артисту стало плохо на репетиции постановки "Свободная пара" на сцене Выборгского дворца культуры."Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована на сайте. Билеты действительны", — говорится на сайте ДК.Борису Щербакову 73 года. Он известен по ролям в проектах "Следствие ведут Знатоки", "Марш Турецкого", "Убойная сила", "Легенда № 17" и других.
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Елена Громова
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новости культуры, борис щербаков, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Борис Щербаков, Санкт-Петербург
15:37 01.02.2023
 
В Петербурге госпитализировали актера Бориса Щербакова

СМИ: в Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, которому стало плохо на репетиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Петербурге госпитализировали Бориса Щербакова, пишет 78.ru.
По данным издания, артисту стало плохо на репетиции постановки "Свободная пара" на сцене Выборгского дворца культуры.
"Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована на сайте. Билеты действительны", — говорится на сайте ДК.
Борису Щербакову 73 года. Он известен по ролям в проектах "Следствие ведут Знатоки", "Марш Турецкого", "Убойная сила", "Легенда № 17" и других.
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