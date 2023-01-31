https://ria.ru/20230131/zanyatost-1848550260.html

Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России

Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России - РИА Новости, 31.01.2023

Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России

Каждый девятый россиянин трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:13

2023-01-31T00:13

2023-01-31T00:22

экономика

россия

борис титов

наталья костенко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Каждый девятый россиянин трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян."Мы наблюдаем, без преувеличения, взрывной рост числа самозанятых - сейчас их уже 6,5 миллиона. Думаю, к концу 2023 года станет больше 8 миллионов", – сказала Блудян. Согласно ноябрьским данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляет в РФ 75,1 миллиона человек. Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) позволяет частным предпринимателям легализовать свою деятельность, установив приложение "Мой налог" на смартфон. Ставка налога для них составляет 4% или 6%, но есть ограничения: отсутствие наемных работников и выручка не более 2,4 миллиона рублей в год. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел круглый стол, посвященный поправкам в закон о самозанятых, согласно которым бизнес-омбудсмены смогут рассматривать обращения плательщиков НДД наряду с жалобами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Сейчас экспериментальный режим самозанятости используется как площадка для развития новых отраслей", - пояснила автор поправок, депутат Госдумы Наталья Костенко. "На наш взгляд, у самозанятых должен появиться институт защиты интересов в их взаимоотношениях с государством", - сказала она. Вносить изменения в закон о самозанятых нужно, полагает эксперт. "Вряд ли бизнес-омбудсменов после этого захлестнет новый вал обращений, поскольку мероприятиями государственного контроля самозанятые физлица, в отличие от ИП, не охватываются. Скорее, речь пойдет о консультировании по мерам господдержки", – сказала Блудян.

https://ria.ru/20230130/zarabotok-1848296555.html

https://ria.ru/20230130/planirovanie-1848296118.html

https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, борис титов, наталья костенко, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф