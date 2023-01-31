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Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России - РИА Новости, 31.01.2023
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Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России
Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России
Каждый девятый россиянин трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:13
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экономика
россия
борис титов
наталья костенко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Каждый девятый россиянин трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян."Мы наблюдаем, без преувеличения, взрывной рост числа самозанятых - сейчас их уже 6,5 миллиона. Думаю, к концу 2023 года станет больше 8 миллионов", – сказала Блудян. Согласно ноябрьским данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляет в РФ 75,1 миллиона человек. Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) позволяет частным предпринимателям легализовать свою деятельность, установив приложение "Мой налог" на смартфон. Ставка налога для них составляет 4% или 6%, но есть ограничения: отсутствие наемных работников и выручка не более 2,4 миллиона рублей в год. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел круглый стол, посвященный поправкам в закон о самозанятых, согласно которым бизнес-омбудсмены смогут рассматривать обращения плательщиков НДД наряду с жалобами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Сейчас экспериментальный режим самозанятости используется как площадка для развития новых отраслей", - пояснила автор поправок, депутат Госдумы Наталья Костенко. "На наш взгляд, у самозанятых должен появиться институт защиты интересов в их взаимоотношениях с государством", - сказала она. Вносить изменения в закон о самозанятых нужно, полагает эксперт. "Вряд ли бизнес-омбудсменов после этого захлестнет новый вал обращений, поскольку мероприятиями государственного контроля самозанятые физлица, в отличие от ИП, не охватываются. Скорее, речь пойдет о консультировании по мерам господдержки", – сказала Блудян.
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экономика, россия, борис титов, наталья костенко, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф
Экономика, Россия, Борис Титов, Наталья Костенко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ
00:13 31.01.2023 (обновлено: 00:22 31.01.2023)
 
Эксперт рассказала о взрывном росте количества самозанятых в России

Марина Блудян: каждый девятый трудоспособный россиянин к концу 2023 года будет самозанятым

© Depositphotos.com / stockassoМолодые люди в кафе с ноутбуком
Молодые люди в кафе с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / stockasso
Молодые люди в кафе с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Каждый девятый россиянин трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян.
"Мы наблюдаем, без преувеличения, взрывной рост числа самозанятых - сейчас их уже 6,5 миллиона. Думаю, к концу 2023 года станет больше 8 миллионов", – сказала Блудян. Согласно ноябрьским данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляет в РФ 75,1 миллиона человек.
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Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) позволяет частным предпринимателям легализовать свою деятельность, установив приложение "Мой налог" на смартфон. Ставка налога для них составляет 4% или 6%, но есть ограничения: отсутствие наемных работников и выручка не более 2,4 миллиона рублей в год.
"Причины бурного роста регистрации вполне понятны: многие люди лишаются работы, многие теряют в зарплате и ищут подработку, а режим самозанятости позволяет делать это вполне легально", – поясняет Блудян.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел круглый стол, посвященный поправкам в закон о самозанятых, согласно которым бизнес-омбудсмены смогут рассматривать обращения плательщиков НДД наряду с жалобами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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"Сейчас экспериментальный режим самозанятости используется как площадка для развития новых отраслей", - пояснила автор поправок, депутат Госдумы Наталья Костенко. "На наш взгляд, у самозанятых должен появиться институт защиты интересов в их взаимоотношениях с государством", - сказала она.
"Институт самозанятых занимает в структуре общества все более заметное место", - согласилась Блудян. Однако воспринимать плательщиков НПД именно как предпринимателей нельзя: по ее словам, это не бизнес, а профессиональные услуги.
Вносить изменения в закон о самозанятых нужно, полагает эксперт. "Вряд ли бизнес-омбудсменов после этого захлестнет новый вал обращений, поскольку мероприятиями государственного контроля самозанятые физлица, в отличие от ИП, не охватываются. Скорее, речь пойдет о консультировании по мерам господдержки", – сказала Блудян.
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ЭкономикаРоссияБорис ТитовНаталья КостенкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФ
 
 
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