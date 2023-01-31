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МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 31.01.2023
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МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию
МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 31.01.2023
МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию
Россия и Китай поддерживают тесный контакт на всех уровнях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:18
2023-01-31T21:46
в мире
россия
китай
си цзиньпин
москва
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ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесный контакт на всех уровнях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу подтвердить возможный скорый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. "Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и вносить свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире", — сказала дипломат, отвечая на просьбу подтвердить возможный визит китайского лидера в Россию. Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что визит Си Цзиньпина в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях России и Китая.
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, москва
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Москва
11:18 31.01.2023 (обновлено: 21:46 31.01.2023)
 
МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию

В МИД КНР не назвали дату возможного визита Си Цзиньпина в Россию

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесный контакт на всех уровнях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу подтвердить возможный скорый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
"Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и вносить свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире", — сказала дипломат, отвечая на просьбу подтвердить возможный визит китайского лидера в Россию.

"Что касается конкретного визита, на данный момент я не располагаю информацией, которой бы могла поделиться", — добавила Мао Нин.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что визит Си Цзиньпина в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях России и Китая.
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