https://ria.ru/20230131/vizit-1848607764.html

МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию

МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 31.01.2023

МИД Китая прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию

Россия и Китай поддерживают тесный контакт на всех уровнях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:18

2023-01-31T11:18

2023-01-31T21:46

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ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесный контакт на всех уровнях, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на просьбу подтвердить возможный скорый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. "Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на различных уровнях, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и вносить свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире", — сказала дипломат, отвечая на просьбу подтвердить возможный визит китайского лидера в Россию. Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что визит Си Цзиньпина в Москву весной этого года станет центральным событием в отношениях России и Китая.

https://ria.ru/20230131/kitay-1848557212.html

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в мире, россия, китай, си цзиньпин, москва