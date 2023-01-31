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В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html
В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского
В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского - РИА Новости, 31.01.2023
В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для ВСУ, пишет газета... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:56
2023-01-31T18:35
в мире
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
германия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для ВСУ, пишет газета New York Post."Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния", — говорится в публикации.В статье отмечается, что обещанные Украине западные танки доберутся до поля боя только через несколько месяцев, тогда как ВСУ боевые машины и другое вооружение нужны были "уже вчера".На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче киевскому режиму Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку украинской армии батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет несколько месяцев.В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака также заявили, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. В скором времени украинских военных начнут обучать обращению с этой техникой.С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевским властям оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848516411.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, германия, риши сунак, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Германия, Риши Сунак, Воздушно-космические силы России
16:56 31.01.2023 (обновлено: 18:35 31.01.2023)
 
В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского

NYP: призыв Зеленского к Западу ускорить поставки оружия и техники стал криком отчаяния

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для ВСУ, пишет газета New York Post.
"Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 19:32Специальная военная операция на Украине
СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому
В статье отмечается, что обещанные Украине западные танки доберутся до поля боя только через несколько месяцев, тогда как ВСУ боевые машины и другое вооружение нужны были "уже вчера".
На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче киевскому режиму Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку украинской армии батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет несколько месяцев.
В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака также заявили, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. В скором времени украинских военных начнут обучать обращению с этой техникой.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевским властям оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
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30 января, 19:18
На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОГерманияРиши СунакВоздушно-космические силы России
 
 
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