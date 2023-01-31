https://ria.ru/20230131/ukraina-1848733118.html

В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского

В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского - РИА Новости, 31.01.2023

В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для ВСУ, пишет газета... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:56

2023-01-31T16:56

2023-01-31T18:35

в мире

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

германия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для ВСУ, пишет газета New York Post."Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния", — говорится в публикации.В статье отмечается, что обещанные Украине западные танки доберутся до поля боя только через несколько месяцев, тогда как ВСУ боевые машины и другое вооружение нужны были "уже вчера".На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче киевскому режиму Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку украинской армии батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет несколько месяцев.В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака также заявили, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. В скором времени украинских военных начнут обучать обращению с этой техникой.С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевским властям оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848516411.html

https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html

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сша

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

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