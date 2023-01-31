16:56 31.01.2023 (обновлено: 18:35 31.01.2023)
В США увидели отчаяние в новой просьбе Зеленского
NYP: призыв Зеленского к Западу ускорить поставки оружия и техники стал криком отчаяния
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для ВСУ, пишет газета New York Post.
"Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что обещанные Украине западные танки доберутся до поля боя только через несколько месяцев, тогда как ВСУ боевые машины и другое вооружение нужны были "уже вчера".
На минувшей неделе немецкое правительство после давления со стороны союзников по НАТО объявило о передаче киевскому режиму Leopard 2, а также разрешило поставки своих танков другим странам. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку украинской армии батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что новая поставка займет несколько месяцев.
В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака также заявили, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели. В скором времени украинских военных начнут обучать обращению с этой техникой.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают отправлять киевским властям оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российских ВКС.
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