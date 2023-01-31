https://ria.ru/20230131/ukraina-1848719115.html

В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски

В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски - РИА Новости, 31.01.2023

В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски

Украинские вузы должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:12

2023-01-31T16:12

2023-01-31T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

тарас креминь

русский язык в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские вузы должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире национального телемарафона "Единые новости".На прошлой неделе говорить по-русски запретила Киево-Могилянская академия — причем речь идет о личном общении студентов, преподавателей и административного персонала. Креминь призвал и другие вузы последовать этому примеру."Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения", — сказал омбудсмен. Он также прокомментировал обвинения в дискриминационной природе этого решения вуза, выразив уверенность, что никто не будет судиться с университетом, который "усиливает роль украинского языка". "Пришло время на самом деле увеличить статус и присутствие украинского языка в украинских университетах", — добавил Креминь. На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Нарушения караются штрафом в 3,4 тысячи гривен (92 доллара по нынешнему курсу). И хотя закон не касается частного общения между людьми, на Украине постоянно возникают бытовые конфликты из-за языка.

https://ria.ru/20230116/yazyk-1845202808.html

https://ria.ru/20230116/arestovich-1845154385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, тарас креминь, русский язык в мире