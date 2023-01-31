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В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848719115.html
В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски
В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски - РИА Новости, 31.01.2023
В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски
Украинские вузы должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:12
2023-01-31T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тарас креминь
русский язык в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские вузы должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире национального телемарафона "Единые новости".На прошлой неделе говорить по-русски запретила Киево-Могилянская академия — причем речь идет о личном общении студентов, преподавателей и административного персонала. Креминь призвал и другие вузы последовать этому примеру."Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения", — сказал омбудсмен. Он также прокомментировал обвинения в дискриминационной природе этого решения вуза, выразив уверенность, что никто не будет судиться с университетом, который "усиливает роль украинского языка". "Пришло время на самом деле увеличить статус и присутствие украинского языка в украинских университетах", — добавил Креминь. На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Нарушения караются штрафом в 3,4 тысячи гривен (92 доллара по нынешнему курсу). И хотя закон не касается частного общения между людьми, на Украине постоянно возникают бытовые конфликты из-за языка.
https://ria.ru/20230116/yazyk-1845202808.html
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в мире, украина, тарас креминь, русский язык в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тарас Креминь, Русский язык в мире
16:12 31.01.2023 (обновлено: 17:15 31.01.2023)
 
В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски

Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал вузы запретить студентам говорить по-русски

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские вузы должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире национального телемарафона "Единые новости".
На прошлой неделе говорить по-русски запретила Киево-Могилянская академия — причем речь идет о личном общении студентов, преподавателей и административного персонала. Креминь призвал и другие вузы последовать этому примеру.
Здание химического факультета Одесского национального университета им. Мечникова - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 14:59
СМИ: в украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона
"Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения", — сказал омбудсмен.
Он также прокомментировал обвинения в дискриминационной природе этого решения вуза, выразив уверенность, что никто не будет судиться с университетом, который "усиливает роль украинского языка".
"Пришло время на самом деле увеличить статус и присутствие украинского языка в украинских университетах", — добавил Креминь.
На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Нарушения караются штрафом в 3,4 тысячи гривен (92 доллара по нынешнему курсу). И хотя закон не касается частного общения между людьми, на Украине постоянно возникают бытовые конфликты из-за языка.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:51
Арестович признался, что говорит с детьми по-русски
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТарас КреминьРусский язык в мире
 
 
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