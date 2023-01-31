16:12 31.01.2023 (обновлено: 17:15 31.01.2023)
В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал вузы запретить студентам говорить по-русски
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские вузы должны запретить студентам общаться на русском языке в своих стенах, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире национального телемарафона "Единые новости".
На прошлой неделе говорить по-русски запретила Киево-Могилянская академия — причем речь идет о личном общении студентов, преподавателей и административного персонала. Креминь призвал и другие вузы последовать этому примеру.
"Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения", — сказал омбудсмен.
Он также прокомментировал обвинения в дискриминационной природе этого решения вуза, выразив уверенность, что никто не будет судиться с университетом, который "усиливает роль украинского языка".
"Пришло время на самом деле увеличить статус и присутствие украинского языка в украинских университетах", — добавил Креминь.
На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Нарушения караются штрафом в 3,4 тысячи гривен (92 доллара по нынешнему курсу). И хотя закон не касается частного общения между людьми, на Украине постоянно возникают бытовые конфликты из-за языка.
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