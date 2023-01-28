В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке
В основанной в 1615 году Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, сообщил член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.
Киево-Могилянская академия - украинский университет, имеющий статус национального, расположенный Киеве. Основан в 1615 году, является одним старейших вузов Украины. В "Могилянке" преподают на факультетах гуманитарных, экономических, социальных наук, права, естественных наук и факультете информатики. Также при вузе действует бизнес-школа, следует из данных сайта университета.
"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено", - написал Зубко на своей странице в соцсети.
Зубко подчеркнул, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. По его словам, норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка "Могилянки", утвержденных в пятницу в ходе очередной сессии академической конференции университета.
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).
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