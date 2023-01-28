https://ria.ru/20230128/ukraina-1848042963.html

В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке

В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке - РИА Новости, 28.01.2023

В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке

Говорить на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, сообщил член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T02:29

2023-01-28T02:29

2023-01-28T02:29

в мире

украина

киев

геннадий зубко

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, сообщил член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Киево-Могилянская академия - украинский университет, имеющий статус национального, расположенный Киеве. Основан в 1615 году, является одним старейших вузов Украины. В "Могилянке" преподают на факультетах гуманитарных, экономических, социальных наук, права, естественных наук и факультете информатики. Также при вузе действует бизнес-школа, следует из данных сайта университета. "В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено", - написал Зубко на своей странице в соцсети. Зубко подчеркнул, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. По его словам, норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка "Могилянки", утвержденных в пятницу в ходе очередной сессии академической конференции университета. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).

https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

https://ria.ru/20221226/russkiy-1841436552.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, геннадий зубко, верховная рада украины