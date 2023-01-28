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В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке - РИА Новости, 28.01.2023
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В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке
В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке - РИА Новости, 28.01.2023
В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке
Говорить на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, сообщил член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T02:29
2023-01-28T02:29
в мире
украина
киев
геннадий зубко
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, сообщил член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Киево-Могилянская академия - украинский университет, имеющий статус национального, расположенный Киеве. Основан в 1615 году, является одним старейших вузов Украины. В "Могилянке" преподают на факультетах гуманитарных, экономических, социальных наук, права, естественных наук и факультете информатики. Также при вузе действует бизнес-школа, следует из данных сайта университета. "В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено", - написал Зубко на своей странице в соцсети. Зубко подчеркнул, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. По его словам, норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка "Могилянки", утвержденных в пятницу в ходе очередной сессии академической конференции университета. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).
https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html
https://ria.ru/20221226/russkiy-1841436552.html
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в мире, украина, киев, геннадий зубко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Геннадий Зубко, Верховная Рада Украины
02:29 28.01.2023
 
В одном из старейших вузов Украины запретили разговаривать на русском языке

В основанной в 1615 году Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, сообщил член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.
Киево-Могилянская академия - украинский университет, имеющий статус национального, расположенный Киеве. Основан в 1615 году, является одним старейших вузов Украины. В "Могилянке" преподают на факультетах гуманитарных, экономических, социальных наук, права, естественных наук и факультете информатики. Также при вузе действует бизнес-школа, следует из данных сайта университета.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 13:42
Президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком
"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено", - написал Зубко на своей странице в соцсети.
Зубко подчеркнул, что запрет касается не преподавания на русском, которое, по его словам, не ведется уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. По его словам, норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка "Могилянки", утвержденных в пятницу в ходе очередной сессии академической конференции университета.
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. 26 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 15:56
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
 
В миреУкраинаКиевГеннадий ЗубкоВерховная Рада Украины
 
 
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