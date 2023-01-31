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На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848684489.html
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР
Украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город, заявил военный РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:43
2023-01-31T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24"."Все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они (украинские войска - ред.) там сейчас ни сражались, ни упирались, им все равно нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта. Вот как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска", - сказал Марочко.По его словам, в Часовом Яре и ранее была достаточно крупная группировка украинских войск. "Много складов, есть лечебные учреждения, инфраструктура очень хорошо оборудована и фортификационные сооружения тоже довольно-таки неплохие", - рассказал он. "Но наши войска начали обходить Артемовск с юга... Но нужно учитывать, что им (противнику - ред.) нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр. Так что довольно невыгодная ситуация у украинского командования", - объяснил Марочко. Он также высказал мнение, что город Красный Лиман в ДНР, отбитый украинскими войсками 1 октября, может быть освобожден раньше Артемовска. "Мои коллеги высказывают такое мнение, что Красный Лиман мы можем взять даже раньше, чем Артемовск. Я тоже придерживаюсь такой точки зрения", - отметил военный эксперт. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Наиболее известным уроженцем Часова Яра является Народный артист СССР Иосиф Кобзон (1937-2018).
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848638081.html
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, андрей марочко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Андрей Марочко, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:43 31.01.2023 (обновлено: 16:09 31.01.2023)
 
На Украине решают, какой город лучше оставить, заявили в ЛНР

Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко: Киев выбирает между сдачей Артемовска и Часова Яра

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, тем самым потеряв этот город, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
"Все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они (украинские войска - ред.) там сейчас ни сражались, ни упирались, им все равно нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта. Вот как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска", - сказал Марочко.
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По его словам, в Часовом Яре и ранее была достаточно крупная группировка украинских войск. "Много складов, есть лечебные учреждения, инфраструктура очень хорошо оборудована и фортификационные сооружения тоже довольно-таки неплохие", - рассказал он.
"Но наши войска начали обходить Артемовск с юга... Но нужно учитывать, что им (противнику - ред.) нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр. Так что довольно невыгодная ситуация у украинского командования", - объяснил Марочко.
Он также высказал мнение, что город Красный Лиман в ДНР, отбитый украинскими войсками 1 октября, может быть освобожден раньше Артемовска. "Мои коллеги высказывают такое мнение, что Красный Лиман мы можем взять даже раньше, чем Артемовск. Я тоже придерживаюсь такой точки зрения", - отметил военный эксперт.
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Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Наиболее известным уроженцем Часова Яра является Народный артист СССР Иосиф Кобзон (1937-2018).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияАндрей МарочкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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