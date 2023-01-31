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Российские и белорусские летчики успешно выполнили задачи учений - РИА Новости, 31.01.2023
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Российские и белорусские летчики успешно выполнили задачи учений
Российские и белорусские летчики успешно выполнили задачи учений - РИА Новости, 31.01.2023
Российские и белорусские летчики успешно выполнили задачи учений
Органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики успешно выполнили все поставленные задачи в ходе совместного летно-тактического... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:58
2023-01-31T18:58
белоруссия
россия
брестская область
александр вольфович
сергей дронов
нато
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики успешно выполнили все поставленные задачи в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства, заявил во вторник госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович. Госсекретарь белорусского совбеза, командующий ВВС и войсками ПВО республики полковник Андрей Лукьянович и командующий ВВС России генерал-лейтенант Сергей Дронов во вторник присутствовали на розыгрыше эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ) в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и России на полигоне "Ружаны" (Брестская область). "Во время отработки практических действий авиации высокую слаженность продемонстрировали органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики, плечом к плечу успешно выполнившие все поставленные задачи", - цитирует Вольфовича информагентство Белта. Госсекретарь подчеркнул, что завершающееся летно-тактическое учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было. Вместе с тем оно подтверждает курс Белоруссии на укрепление международной безопасности и демонстрирует решимость РГВ защищать рубежи Союзного государства. "Вы сами видите, какая непростая военно-политическая обстановка складывается сегодня возле наших границ. Группировка НАТО в Восточной Европе насчитывает около 34 тысяч военнослужащих. Авиационная группировка США и стран альянса в Европейской зоне составляет более 2200 боевых самолетов, в том числе в Польше и странах Балтии - более 140. Растут масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки. В воздушном пространстве сопредельных европейских государств продолжаются разведывательные полеты. Имеют место различного рода провокации. Высокими темпами идет милитаризация соседних стран", - констатировал генерал. Вольфович подчеркнул, что Белоруссия ни от кого ничего не скрывает: летно-тактическое учение плановое, проводится с учетом международных требований прозрачности и на всем своем протяжении широко освещалось в СМИ. Летно-тактическое учение вооруженных сил Союзного государства проходит с 16 января по 1 февраля.
https://ria.ru/20230120/ucheniya-1846175194.html
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белоруссия, россия, брестская область, александр вольфович, сергей дронов, нато
Белоруссия, Россия, Брестская область, Александр Вольфович, Сергей Дронов, НАТО
18:58 31.01.2023
 
Российские и белорусские летчики успешно выполнили задачи учений

Госсекретарь СБ Вольфович: летчики России и Белоруссии успешно выполнили задачи учений

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики успешно выполнили все поставленные задачи в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства, заявил во вторник госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.
Госсекретарь белорусского совбеза, командующий ВВС и войсками ПВО республики полковник Андрей Лукьянович и командующий ВВС России генерал-лейтенант Сергей Дронов во вторник присутствовали на розыгрыше эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ) в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и России на полигоне "Ружаны" (Брестская область).
"Во время отработки практических действий авиации высокую слаженность продемонстрировали органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики, плечом к плечу успешно выполнившие все поставленные задачи", - цитирует Вольфовича информагентство Белта.
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Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО
Госсекретарь подчеркнул, что завершающееся летно-тактическое учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было. Вместе с тем оно подтверждает курс Белоруссии на укрепление международной безопасности и демонстрирует решимость РГВ защищать рубежи Союзного государства.
"Вы сами видите, какая непростая военно-политическая обстановка складывается сегодня возле наших границ. Группировка НАТО в Восточной Европе насчитывает около 34 тысяч военнослужащих. Авиационная группировка США и стран альянса в Европейской зоне составляет более 2200 боевых самолетов, в том числе в Польше и странах Балтии - более 140. Растут масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки. В воздушном пространстве сопредельных европейских государств продолжаются разведывательные полеты. Имеют место различного рода провокации. Высокими темпами идет милитаризация соседних стран", - констатировал генерал.
Вольфович подчеркнул, что Белоруссия ни от кого ничего не скрывает: летно-тактическое учение плановое, проводится с учетом международных требований прозрачности и на всем своем протяжении широко освещалось в СМИ.
Летно-тактическое учение вооруженных сил Союзного государства проходит с 16 января по 1 февраля.
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БелоруссияРоссияБрестская областьАлександр ВольфовичСергей ДроновНАТО
 
 
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