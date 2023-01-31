https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848569442.html
Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР
Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР - РИА Новости, 31.01.2023
Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР
Совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая, которые пройдут в конце февраля, вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:51
2023-01-31T08:51
2023-01-31T11:11
в мире
китай
россия
сша
юар
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ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая, которые пройдут в конце февраля, вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане, однако для Москвы и Пекина подобного рода сотрудничество — нормальная часть стратегического партнерства, заявил РИА Новости руководитель Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао. По словам эксперта, Китай и Россия — мировые державы с глобальным влиянием, поэтому их сотрудничество может быть отражено в самых разных аспектах и географических точках. "Для Китая Индийский океан и Африка — важные направления с точки зрения сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути". Думаю, что, будучи стратегическими партнерами, мы можем осуществить такого рода сотрудничество вдоль "Пояса и пути", отражающее наличие общих интересов у России и Китая. Ведь и Россия активно поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь", — сказал Су Хао. Однако, отметил эксперт, Соединенные Штаты очень не желают видеть успехи инициативы, поэтому Вашингтон считает угрозой любое тесное сотрудничество Китая на территориях вдоль "Одного пояса, одного пути", и особенно вдоль Морского шелкового пути. "США придают большое значение всей акватории Индийского океана", — сказал Су Хао, напомнив, что там расположена важнейшая база ВМС США Диего-Гарсия. "Это помогает им контролировать передвижение по морским путям Индийского океана. Поэтому США опасаются, что совместные учения КНР и России у берегов ЮАР поставят под угрозу их контроль в Индийском океане", — заключил эксперт. Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. В посольстве США в ЮАР сообщили, что в Вашингтоне обеспокоены такими планами. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.
https://ria.ru/20230126/yarost-1847480108.html
https://ria.ru/20230130/ssha-1848454517.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, сша, юар
В мире, Китай, Россия, США, ЮАР
08:51 31.01.2023 (обновлено: 11:11 31.01.2023)
Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР
Су Хао: США боятся, что учения России, ЮАР и Китая помешают контролировать Индийский океан
ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая, которые пройдут в конце февраля, вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане, однако для Москвы и Пекина подобного рода сотрудничество — нормальная часть стратегического партнерства, заявил РИА Новости руководитель Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао.
По словам эксперта, Китай и Россия — мировые державы с глобальным влиянием, поэтому их сотрудничество может быть отражено в самых разных аспектах и географических точках.
"Для Китая Индийский океан и Африка
— важные направления с точки зрения сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути". Думаю, что, будучи стратегическими партнерами, мы можем осуществить такого рода сотрудничество вдоль "Пояса и пути", отражающее наличие общих интересов у России и Китая. Ведь и Россия активно поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь", — сказал Су Хао.
Однако, отметил эксперт, Соединенные Штаты очень не желают видеть успехи инициативы, поэтому Вашингтон считает угрозой любое тесное сотрудничество Китая на территориях вдоль "Одного пояса, одного пути", и особенно вдоль Морского шелкового пути.
"США придают большое значение всей акватории Индийского океана", — сказал Су Хао, напомнив, что там расположена важнейшая база ВМС США Диего-Гарсия.
"Это помогает им контролировать передвижение по морским путям Индийского океана. Поэтому США опасаются, что совместные учения КНР и России у берегов ЮАР поставят под угрозу их контроль в Индийском океане", — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. В посольстве США в ЮАР сообщили, что в Вашингтоне обеспокоены такими планами. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.