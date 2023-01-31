https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848569442.html

Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР

Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР - РИА Новости, 31.01.2023

Китайский эксперт рассказал, почему США опасаются учений России, ЮАР и КНР

Совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая, которые пройдут в конце февраля, вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:51

2023-01-31T08:51

2023-01-31T11:11

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сша

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ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая, которые пройдут в конце февраля, вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане, однако для Москвы и Пекина подобного рода сотрудничество — нормальная часть стратегического партнерства, заявил РИА Новости руководитель Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао. По словам эксперта, Китай и Россия — мировые державы с глобальным влиянием, поэтому их сотрудничество может быть отражено в самых разных аспектах и географических точках. "Для Китая Индийский океан и Африка — важные направления с точки зрения сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути". Думаю, что, будучи стратегическими партнерами, мы можем осуществить такого рода сотрудничество вдоль "Пояса и пути", отражающее наличие общих интересов у России и Китая. Ведь и Россия активно поддерживает китайскую инициативу "Один пояс, один путь", — сказал Су Хао. Однако, отметил эксперт, Соединенные Штаты очень не желают видеть успехи инициативы, поэтому Вашингтон считает угрозой любое тесное сотрудничество Китая на территориях вдоль "Одного пояса, одного пути", и особенно вдоль Морского шелкового пути. "США придают большое значение всей акватории Индийского океана", — сказал Су Хао, напомнив, что там расположена важнейшая база ВМС США Диего-Гарсия. "Это помогает им контролировать передвижение по морским путям Индийского океана. Поэтому США опасаются, что совместные учения КНР и России у берегов ЮАР поставят под угрозу их контроль в Индийском океане", — заключил эксперт. Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести с 17 по 27 февраля 2023 года совместные военно-морские учения у восточного побережья ЮАР. В посольстве США в ЮАР сообщили, что в Вашингтоне обеспокоены такими планами. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.

https://ria.ru/20230126/yarost-1847480108.html

https://ria.ru/20230130/ssha-1848454517.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, сша, юар